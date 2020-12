Brostrøm: - Det er bekymrende

For første gange siden coronapandemiens udbrud har vi i Danmark haft 30 dødsfald med coronavirus på et døgn.

Det viser mandagens tal, og det er bekymrende, mener direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm.

- Det er jo bekymrende, og jeg synes, det understreger, at vi stadigvæk står midt i en epidemi med et meget højt smittetryk, særligt i hovedstaden, siger han til TV2.

Søren Brostrøm er bekymret over den seneste tendens. Foto: Ritzau Scanpix

Direktøren er især bekymret for det pres, der bliver lagt på sundhedsvæsenet, i takt med at flere bliver konstateret positive, og flere bliver indlagt med coronavirus.

Antallet af indlagte er i øjeblikket også rekordhøjt. Med en stigning på 55 personer det seneste døgn er det samlede antal indlagte nu oppe på 872.

Af de indlagte er 113 på intensivafdeling, hvoraf 66 af dem ligger i respirator.

Godt nyt trods udbrud

Til gengæld er der godt nyt, hvad angår de nye vacciner.

Det har nemlig vist sig, at der gemmer sig to doser mere pr. hætteflaske vaccine end forventet, og det betyder, at det vil være muligt at vaccinere flere i første omgang end først antaget.

Søren Brostrøm har dog understreget, at det endnu er usikkert, om det vil betyde en stigning på 40 procent, som de to ekstra doser repræsenterer, da der stadigvæk vil være spild i nogle tilfælde.

