Brostrøm: Du kan godt sige nej tak

Stoppet med AstraZeneca-vaccinen forlænges med yderligere tre uger. Pausen kan dog stoppes før tid.

Myndighederne har endnu hverken fået bevist eller afkræftet bekymringerne om en mulig sammenhæng mellem vaccinen og sjældne forløb med en kombination af blodpropper, blødninger og et lavt antal blodplader. Undersøgelserne fortsætter derfor.

Ender myndighederne med ikke at tage AstraZeneca-vaccinen i brug igen, ventes det at forsinke vaccinationsudrulningen med cirka to uger.

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, fortalte på dagens pressemøde, at hvis der er en mindre tilslutning til vaccinen, kan det komme til at forhale vaccinationsudrulningen.

Han gentog også, at man ikke mister retten til vaccine, hvis man vælger at vente på en anden vaccine.

Dog er det ikke noget, han kan anbefale.

- Hvis man vælger ikke at blive vaccineret, mister man ikke tilbuddet, så kan vente og få en anden. Men det håber jeg ikke, at folk gør, lød det fra Søren Brostrøm.

– Den grundlæggende præmis er, at hvis vi genoptager det, kan jeg stå på mål for, at det er en god vaccine, og jeg kan sige, hvorfor den er det, sagde Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, på et pressemøde i dag.

De flere end 140.000 danskere, der er fået første stik med AstraZeneca-vaccinen, bliver ikke umiddelbart booket til andre vacciner nu. Men hvis AstraZeneca-vaccinen ikke genoptages, kan de blive vaccineret med andre vacciner.