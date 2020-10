Brostrøm i corona-brøler

Søren Brostrøm indrømmer, at han ved flere lejligheder har glemt at spritte maskinerne af efter brug i fitnesscentret - men han lover at stramme op

Gentagne gange har direktøren for Sundhedsstyrelsen fortalt danskerne, hvor vigtigt det er, at vi overholder retningslinjer om god hygiejne og husker at bruge sprit.

Men på trods af de løftede pegefingre er det åbenbart ikke altid lige nemt at huske.

Ekstra Bladet er således i besiddelse af flere videoer, der viser, hvordan Søren Brostrøm gentagne glemmer at spritte maskiner af i fitnesscentret før og efter brug. Mere end én gang. Han husker selv, at han har fået en venlig opfordring i sit lokale center.

- Det er fuldstændig rigtigt, at der kom en hen og sagde, at jeg ikke havde sprittet maskinen af. Der er sådan nogle håndtag og et sæde, som man selvfølgelig skal spritte af. Jeg tror, jeg var lidt kort for hovedet, fordi jeg havde travlt. Jeg vil bare sige, at jeg er kun et menneske, der fejler. Det er ikke den eneste fejl, jeg har lavet. Det beklager jeg.

- Fitnesscentrene gentager jo, at man skal huske afspritning i mails, på deres digitale skærme og på skilte?

- Der er ingen tvivl om, at det er det rigtige at gøre, det ved jeg også godt. Der har jeg sikkert svigtet flere gange, men jeg har også strammet op. Så jeg vil bare sige, at jeg ved godt, det er svært, det, vi beder folk om, det er også svært for mig.

- Når jeg er en offentlig person, så ved jeg da også godt, at jeg skal gå foran og være et godt forbillede.

- Du siger, at det er en menneskeligt at fejle en gang, men jeg kan se, at det er sket flere gange?

- Det er sket flere gange. Jeg kan i hvert fald love dig, at det ikke er den eneste fejl, jeg har lavet. Heller ikke i forhold til håndsprit og mundbind og andre ting, som er rigtig vigtige.

- Jeg kan også love Ekstra Bladets læsere, at jeg kommer til at tage mig endnu mere sammen i forhold til at være et godt forbillede, men jeg kommer også til at fejle igen. Det er noget, jeg har været meget bevidst om helt fra starten. Men det er svært for os allesammen, det er også svært for mig, jeg er ikke et super-menneske, siger Søren Brostrøm.

Kan ske igen

- Du siger, du kommer til at lave fejle igen. Vil du så ikke love vores læsere, at du vil afspritte maskinerne efter brug hver eneste gang?

- Jeg kan love læserne, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at overholde alle regler, som jeg skal, og som jeg selv er med til at sætte, inklusive nede i det fitnesscenter, jeg er kommet i, og som jeg vil fortsætte med at komme i.

- Så du vil ikke love dem, at du vil spritte af hver gang?

- Jeg vil love, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at overholde de regler, der er. Mere kan jeg ikke love som menneske, det er til gengæld også et kæmpestort løfte.

- Beklager hvis jeg ikke var høflig

På videoen af Søren Brostrøm kan man se en person spørge direktøren for Sundhedsstyrelsen, om han er færdig med at bruge sin maskine. Da svaret er 'ja', spørger personen venligt Søren Brostrøm, om han så ikke bør spritte den af.

Efter længere betænkningstid, mens Søren Brostrøm gør en ny øvelse færdig, lyder svaret 'Skal jeg det?'. Da personen stadigvæk synes, det ville være klogt at gøre, går Søren Brostrøm med til at spritte af. 'Okay, det gør jeg så'.

- Du virkede lidt kort for hovedet, det sagde du også selv i begyndelsen af samtalen her. Du virkede lidt irriteret, var det en følelse af, at du var taget på fersk gerning, eller at du vidste, du havde dummet dig?

- Nej, sådan husker jeg ikke situationen. Jeg kan godt huske den. Det havde ikke noget at gøre med det, personen sagde, det har noget at gøre med, at jeg træner om morgenen i sådan et ret hurtigt forløb, hvor man lukker sig inde i en boble. Det er klokken syv om morgenen, og jeg har travlt, så bliver det sådan lidt i enstavelsessvar. Jeg beklager, hvis jeg ikke har været så høflig.

- Jeg tror, det er den eneste gang, at nogen har bemærket mig i mit fitnesscenter, men jeg har virkelig også strammet op i forhold til min egen ting, og det er overhoved ikke, fordi jeg ikke kender retningslinjerne, og jeg ikke ved, hvad der er det rigtige at gøre, så jeg kan ikke undskylde anderledes, end at jeg nok har travlt om morgenen. Selvom det ikke er nogen undskyldning, siger Søren Brostrøm.

Direktøren understreger, at selvom han flere gange har glemt at spritte maskinerne af, så er det ikke, fordi han aldrig gør det. Videoerne viser de få gange, han har glemt det.

- Det er ikke, fordi jeg ikke spritter redskaber af, det gør jeg, og jeg er sådan set glad for, at den person kom hen til mig og bemærkede det. Det er den eneste gang, det er sket for mig i fitnesscentret, og det har også fået mig til at sige 'okay, jeg skal da lige være helt opmærksom på det,' siger han.