Brostrøm: Ikke en 'kæmpe stor katastrofe' at droppe Johnson-vaccine

Efter Danmark i denne uge tog AstraZeneca-vaccinen ud af det danske vaccineprogram, så bliver der holdt godt øje med vaccinen fra Johnson & Johnson, som Danmark allerede har købt mange doser af.

Johnson-vaccinen er på nuværende tidspunkt sat på pause i EU og USA, mens den undersøges nærmere for indberetninger om alvorlige bivirkninger, der i høj grad ligner dem fra AstraZeneca-vaccinen.

Men hvis Danmark ender med at tage Johnson & Johnson-vaccinen ud af vaccineprogrammet også, hvad kommer det så til at betyde for vaccinationsplanen?

Ifølge direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm er det 'ikke en kæmpe stor katastrofe, hvis vi ikke har den.'

Det siger han til Berlingske.

Skal nok få vaccine

Vælger Danmark at færdigvaccinere uden Johnson-vaccinen, så vil det ifølge Sundhedsstyrelsen i værste fald betyde, at planen udskydes tre uger.

Og det er blandt andet fordi, at vaccinen primært spiller en rolle for de 16-49 årige, som skal vente lidt længere på at få en vaccine.

- Hvis vi ikke kan bruge vaccinen fra Johnson & Johnson til den her målgruppe af primært unge og raske mennesker, så er der nok en del af de 20-30-40-årige, der skal vente noget længere på at få et grønt coronapas. De skal nok få en vaccine. De får den også over sommeren, siger han til mediet.

Danmark får desuden også mange vacciner fra blandt andet Moderna og Pfizer, som så bliver tilbudt i stedet.