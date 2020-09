Brostrøm kandidat til plads i WHO

For 70. gang afholdes der netop nu møde i den europæiske afdeling af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), og på dette møde skal den regionale komité fra Europa nominere kandidater, der kan få en plads i den globale WHO-bestyrelse.

Danmark har en kandidat i skikkelse af Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen. Han er allerede i den regionale europæiske bestyrelsen, men vil naturligvis gerne opgradere til en verdensomspændende bestyrelsespost.

- At repræsentere Danmark internationalt og i WHO er altid noget særligt. De seneste tre år har jeg repræsenteret Danmark i WHO’s regionale bestyrelse for Europa, det seneste år som formand, hvilket har været en god mulighed for at markere os med danske mærkesager.

- Jeg håber, at vi får muligheden for, at videreføre dette arbejde i den globale bestyrelse, siger Søren Brostrøm i en pressemeddelelse.

Ud over den danske kandidat stiller også Slovakiet, Slovenien, Frankrig, Schweiz, Bulgarien og Hviderusland op. Regionalkomitéen skal i alt nominere fire lande til bestyrelsen.