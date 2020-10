Brostrøm kommer med nye anbefalinger

Det er afgørende, at du går isolation, hvis du er smittet med corona eller har symptomer på corona.

Det skriver Sundhedsministeriet og Søren Brostrøm i en pressemeddelelse.

'Hvis man er smittet eller oplever symptomer på COVID-19, er det helt afgørende, at man isolerer sig. Det er det allerbedste værktøj til at undgå, at smitten breder sig i samfundet, og til at beskytte dem, der er i øget risiko for at få et alvorligt forløb med COVID-19,' forklarer Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Vi skal stadig også huske at forsøge at undgå tæt kontakt til andre end de allernærmeste, og holde fysisk afstand i det offentlige rum, nævner Søren Brostrøm også.

Husk udluftning

Det bliver ifølge Søren Brostrøm endnu mere vigtigt med udluftning, når vi begynder at opholde os mere indenfor.

- Det er en god idé at sørge for at huske at lufte ud med jævne mellemrum, og at der er god ventilation i lokaler, der har offentlig adgang, som institutioner, kontorer og butikker.

Rummenes størrelse kan også være afgørende for smittespredningen.

- Vi ser generelt mindre smittespredning i lokaler, hvor der er god plads til alle i rummet, i lokaler med god udluftning eller ventilation og når aktiviteterne foregår udendørs frem for indendørs, siger Søren Brostrøm.

Sundhedsstyrelsen har i de nye anbefalinger taget højde for efterår og vinter, da danskerne rykker tættere sammen, i takt med at temperaturen falder.