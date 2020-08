Brostrøm om DSB-melding: Ikke meningen

DSB dropper kravet om pladsbillet i togene, efter Sundhedsstyrelsens anbefaling om brug af mundbind i kollektiv trafik - men et tiltag skal ikke erstatte et andet, siger Søren Brostrøm til Ekstra Bladet

For at sikre afstand mellem togrejsende har passagerer siden midten af marts skullet skaffe sig en gratis pladsbillet for at rejse med DSB's InterCity-, InterCityLyn- og regionaltog.

Det er nu droppet, efter at Sundhedsstyrelsen fredag ændrede anbefalingen for brugen af mundbind i den kollektive trafik, fortæller informationschef Tony Bispeskov.

- Kunderne har mulighed for at tage mundbind på, og dermed kan vi også i højere grad udnytte pladsen i togene.

- Det gælder både fjern- og regionaltog, men også S-tog, hvor man ikke længere behøver at sidde forskudt, siger han.

Supplement, ikke erstatning

Men sådan spiller klaveret ikke, lyder det fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm:

- Vores nye anbefaling om mundbind ved trængsel i den kollektive trafik skal ses som et supplement - et ekstra lag af sikkerhed.

– Men det skal ikke være en erstatning for andre tiltag, der skal begrænse trængsel, så der kan holdes afstand i den kollektive trafik, forklarer han i en mail til Ekstra Bladet.

Ikke rykke tættere sammen

- Og vi forventer selvfølgelig, at transportørerne gør, hvad de kan for at forebygge, at der bliver overfyldt i tog, metro, letbaner, busser, færger osv. Det er selvfølgelig DSB's beslutning, om de kan sikre det uden pladsbilletkrav. Men hvis det kan forebygges, særligt i en situation med stigende smittetryk, så skal vi gøre, hvad der er muligt for f.eks. at undgå, at man skal stå op i fjerntog.

- Det er ikke meningen med anbefalingen om brug af mundbind, at vi skal rykke tættere sammen. Tværtimod.

Derfor opfordrer vi fortsat til at tage cyklen eller at undgå myldretid, hvis det er muligt.

'Det er da helt vildt dumt'