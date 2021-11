Brostrøm om smitte-risiko ved valget: Jeg kan ikke garantere noget

Det er sikkert at stemme ved valget i morgen. Men der er selvfølgelig ingen garantier mod smitte, lød det på et pressemøde mandag

Det er trygt og sikkert at stemme ved kommunal- og regionalvalget i morgen. Sådan lød budskabet på et pressemøde med Indenrigsministeriet, Sundhedsstyrelsen og KL mandag morgen.

- Alle kommuner sørger for nødvendig sikkerhed på valgstederne, slog indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad således fast.

Pressemødet blev afholdt i kølvandet på, at vi det seneste stykke tid har set stigende smittetal, ligesom at coronavirus igen er blevet klassificeret som en samfundskritisk sygdom.

Foto: Jens Dresling

På pressemødet deltog også næstformand i KL Martin Damm og direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Også sidstnævnte understregede, at det er 'trygt og sikkert' at stemme i morgen. Blandt andet fordi Danmark har en 'tårnhøj vaccinedækning'.

- Men der er også en masse andre gode grund til, at vi trygt og sikkert kan stemme i morgen. Kommunerne gør en hel masse for at sikre det, sagde han.

SST-direktøren opremsede en række tiltag, kommunerne tager ved valgstederne, herunder de gamle kendinge: udluftning, afspritning og afstand.

Foto: Jens Dresling

Adspurgt af en journalist om man kan risikere, at valget vil medføre accelererende smitte i samfundet, svarede Søren Brostrøm dog:

- Ja, vaccinerne er ikke 100 procent effektive. Men det er ekstremt vigtigt at sige, at selve valghandlingen ikke er en kæmpestor risiko-situation.

Han henviste eksempelvis til, at man ikke befinder sig særligt længe i stemmelokalet, og at man heller ikke som sådan stimler sammen i valglokalet.

- Men jeg kan ikke stå her og garantere, at der ikke vil være smitte ved valget i morgen, slog han fast.

Man vil hverken blive pålagt at bære mundbind eller fremvise coronapas for at kunne afgive sin stemme til kommunal- og regionalvalget.

Er man smittet med corona, eller er man nærkontakt og i isolation, skal man undersøge, hvilke tiltag ens kommune har vedtaget, for at man kan stemme sikkert.