Brostrøm om vaccine-nyt: - Utroligt gode nyheder

Der er snart en godkendt vaccine på plads i Europa.

Det meddelte Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) tirsdag.

Derfor mener sundhedsminister Magnus Heunicke, at den første dansker muligvis allerede kan blive vaccineret mellem jul og nytår.

Heunicke: Mulighed for første danske vacciner mellem jul og nytår

Begejstret Brostrøm

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, glæder sig over, at vacciner mod corona er tæt på.

I en pressemeddelelse siger han, at det især er de beboere på plejehjem og ældre med svær sygdom, som står forrest til at få vacciner.



- Det er utroligt gode nyheder. Vi er naturligvis i fuld gang med at lægge sidste hånd på de praktiske planer for udrulningen af vaccinerne til hele landet. Det sker i et tæt samarbejde mellem myndigheder, danske regioner og kommunerne, siger Brostrøm.

- Vi forventer at modtage en begrænset mængde vacciner i første omgang, og dem skal vi prioritere til de personer, der er i allerstørst risiko, for eksempel beboere på plejehjem og ældre med meget svær sygdom. Vi vil også prioritere udvalgt frontpersonale på blandt andet sygehuse og plejehjem, både fordi de varetager meget kritiske funktioner og for at forebygge smitten der, uddyber han.

Det er EMA, som står for at godkende vacciner i EU. 23. december bliver det endeligt besluttet, om vaccinen må bruges i EU-lande. Den er i forvejen godkendt til nødbrug i lande som USA, Canada og Storbritannien. Foto: Dado Ruvic/Reuters

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har meldt ud, at der tages konkret stilling til Pfizer og BioNTechs coronavaccine på et ekstraordinært møde 21. december.

Tidligere var det meldingen, at der senest skulle tage stilling til vaccinen 29. december.

- Forhåbentlig kan vaccinen komme i brug i Danmark i år - det vil sige i nogle af helligdagene omkring jul, siger Heunicke til TV2.

Mødet er blevet rykket frem, efter at EMA har modtaget yderligere data fra selskaberne bag vaccinen.

Når der i EMA-regi er taget stilling til, om det kan anbefales, at vaccinen bliver betinget godkendt, skal det vedtages af EU-Kommissionen.

Det er dog forventningen, at det sker hurtigt, så den - hvis den godkendes - kan tages i brug i medlemslandene inden for få dage.

OVERBLIK: Disse lande har godkendt Pfizers vaccine Hver fjerde person i verden risikerer at måtte vente over et år endnu på at modtage en vaccine mod covid-19, konkluderer forskere fra Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health i Baltimore i delstaten Maryland i USA. Det skyldes, at rige lande har forudbestilt store mængder vaccinedoser. Tirsdag blev Panama og Costa Rica de seneste i en række af lande, der har godkendt en covid-19-vaccine fra amerikanske Pfizer og tyske Biontech til nødbrug. Dermed har i alt ni lande natten til onsdag dansk tid godkendt vaccinen til nødbrug. De ni lande er: * Bahrain. * Canada. * Costa Rica. * Mexico. * Panama. * Saudi-Arabien. * Singapore. * Storbritannien. * USA. Vis mere Luk

Allerede godkendt

Flere lande har allerede godkendt vaccinen fra Pfizer og BioNTech. Både USA og Storbritannien er begyndt at vaccinere.

Der er dog her givet en anden type godkendelse. Her er vaccinen godkendt til nødbrug.

I EU - og dermed Danmark - undersøges muligheden for at give en betinget godkendelse.

Det er en reel godkendelse, der kan gives, inden at der er langtidsdata for virkninger og mulige bivirkninger.

Det kan ske, hvis fordelene ved en hurtig lancering overstiger de risici, som det indebærer, at der ikke er helt så meget langtidsdata som normalt.

En sådan godkendelse skal forlænges en gang om året. Selskaberne bag skal i perioden blive ved med at indsende data om vaccinen.

