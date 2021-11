Brostrøm: Stor risiko for kritisk overbelastning af sygehuse

Det kan blive et travlt efterår og en travl vinter for de danske sygehuse.

Det siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, til Ritzau.

Faktisk kan det blive så galt, at sygehusene bliver overbelastet til et kritisk punkt, medmindre der indføres tiltag mod smittespredningen, siger han.

- Der er vores bekymring, at der er en stor risiko for, at det bliver kritisk på sygehusene særligt hen over januar og december måned, medmindre man laver yderligere tiltag, siger Søren Brostrøm.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har fredag eftermiddag bedt Epidemikommissionen - hvor blandt andet Søren Brostrøm sidder - om at vurdere, om covid-19 igen skal betegnes som en samfundskritisk sygdom.

Ifølge epidemiloven er en samfundskritisk sygdom en, der 'medfører eller risikerer at medføre alvorlige forstyrrelser af vigtige samfundsfunktioner'.

Brostrøm afviser, at svare klart på, om han vil betegne sygdommen sådan, men understreger, at der er fare for, at sygehusene vil blive presset til et 'kritisk' punkt.

Det kolde vejr kan allerede læses i smitte- og indlæggelsestallene.

I midten af august var der typisk mellem 800 og 1000 nye smittede om dagen. I omegnen af 100 mennesker var indlagt med covid-19.

Siden slutningen af oktober er der imidlertid blevet fundet mellem 1400 og 2000 smittede om dagen, og antallet af indlagte er fredag 246.

Antallet af indlagte vokser typisk med en lille smule forsinkelse, når antallet af smittede stiger.

- Sygehusene er allerede overbelastede her tidligt på vinteren, og det forventer vi, at de vil blive i stigende grad, siger Søren Brostrøm.

- Personalet er trætte. Der er mange ledige stillinger. Der er en kæmpestor pukkel efter konflikten på sygeplejerskeområdet. Der er rigtig mange sygeplejersker, der ikke vil tage ekstra vagter, og det gør simpelthen, at man ikke kan klare så meget på sygehusene, som man kunne sidste vinter.

Alligevel risikerer sundhedsvæsenet at få endnu mere travlt. Selv om tre ud af fire danskere er færdigvaccinerede mod covid-19, har genåbningen af samfundet gjort, at mange fortsat vil blive smittet.

- Vaccinerne virker, men de er ikke 100 procent sikre, siger Søren Brostrøm.

Og den øgede travlhed får formentlig ikke bare betydning for coronapatienter.

Det kan nemlig blive nødvendigt at udskyde planlagte operationer og ambulante besøg for at give tid og plads til coronapatienterne. Ambulante besøg er, når patienter får behandling på dagen og ikke bliver indlagt.

Søren Brostrøm oplyser, at sygehusene allerede nu foretager langt færre planlagte behandlinger, end det normalt ville gøre på denne tid af året.

Det skyldes i høj grad mangel på de ressourcer, som covid-19-patienter også gør krav på, forklarer Brostrøm.