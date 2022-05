Brostrøm undskylder og sætter arbejdsgruppe på pause

En faglig arbejdsgruppe om fødsler under Sundhedsstyrelsen er kørt så meget fast, at direktør Søren Brostrøm nu sætter arbejdet på pause og undskylder for forløbet.

Det skriver Sundhedsmonitor.

- Set i bakspejlets ulideligt klare lys så fortryder jeg, at vi satte processen i gang i sommeren 2020. Det skulle vi ikke have gjort. Det er ultimativt mit ansvar som direktør i Sundhedsstyrelsen, og det er jeg ked af, siger Søren Brostrøm til Sundhedsmonitor.

- Jeg burde være gået ind i sagen tidligere, jeg burde have opdaget det før, og jeg burde have hjulpet mine egne medarbejdere og fagfolkene i arbejdsgruppen, fortsætter han.

Hårdknude

Undskyldningen kommer efter, at Sundhedsmonitor har afdækket, at der er gået faglig hårdknude i en arbejdsgruppe, der siden sommeren 2020 har undersøgt, om man bør anbefale at fremrykke tidspunktet for tilbud om igangsættelse hos gravide.

I arbejdsgruppen sidder bl.a. gynækologer, fødselslæger, børnelæger og jordemødre.

Sundhedsstyrelsen har lagt op til at fremrykke tilbuddet om igangsættelse fra de nuværende 10-12 dage over termin til en uge over termin.

Fødselslæger og gynækologer støtter den anbefaling, mens jordemødrene ikke mener, at der er belæg for at ændre de nuværende anbefalinger. Dermed er arbejdet med de nye anbefalinger for igangsættelse af fødsler strandet.

Ifølge Søren Brostrøm sker det fra tid til anden, at der opstår konflikter i faglige arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen. Normalvis vil enten direktøren eller vicedirektør Helene Probst træde til med sparring og ledelse tidligt i forløbet, hvis en arbejdsgruppe er præget af store faglige kontroverser.

- Det er så ikke sket i den her sag, og det er mit ansvar, da evidensområdet hører under mig, siger han til Sundhedsmonitor.

Arbejdsgruppen blev nedsat i sommeren 2020, lige før anden bølge af covid-19, som kom til at beslaglægge langt størstedelen af Brostrøms vågne timer. Derfor havde han ikke blik for, at arbejdsgruppen ikke nærmede sig større enighed om igangsættelser.

- Det var en vigtig sag. Og det var i øvrigt ikke den eneste store, komplekse sag, vi satte i gang den sommer. Men set i bakspejlet skulle vi have ladet være med at nedsætte arbejdsgruppen eller sat arbejdet på pause, siger han.

På pause

Styrelsesdirektøren har nu sat arbejdet med nye anbefalinger for igangsættelse af fødsler på pause indtil efter sommerferien.

- Engang imellem udsender vi anbefalinger, der ikke er faglig enighed om. Det er også vores opdrag som øverste sundhedsfaglige myndighed. Men vi vil altid prøve at eftersøge den faglige enighed. Netop fordi vi ikke har det i den her sag, går vi ikke videre lige nu,« siger Søren Brostrøm.

Sundhedsstyrelsen regner med at kunne udmelde en plan for det videre forløb om de reviderede anbefalinger for igangsættelse af fødsler i midten af juni.

Læs hele historien på Sundhedsmonitor.