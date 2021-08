Brostrøm venter debat om vaccination af børn under 12

Til vinter kan det blive aktuelt at diskutere, om børn under 12 år også skal vaccineres mod coronavirus.

Det siger Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, ifølge Børsen.

- Jeg er ikke i tvivl om, at vi får diskussionen, siger Søren Brostrøm til mediet.

Han fortæller, at der i øjeblikket er forskning undervejs om coronavacciner til børn. Brostrøm forventer rapportering fra studierne sidst i år eller i begyndelsen af næste år.

Søren Brostrøm, der er direktør for Sundhedsstyrelsen, mener, at det til vinter kan blive aktuelt at diskutere, om børn under 12 år også skal vaccineres mod coronavirus. (Arkivfoto) Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Til den tid vil der derfor være anledning til at diskutere vaccinernes effektivitet og sikkerhed, fortæller han.

- Så opstår selvfølgelig overvejelsen, om vi skal udvide målgruppen til under 12 år. Det vil afhænge af dokumentation, godkendelse, og hvordan epidemien ser ud, siger Søren Brostrøm til Børsen.

Han fortæller, at smitten til vinter især vil være at finde blandt børn under 12 år, fordi disse ikke er blevet vaccinerede.

Han understreger dog, at børnene ikke bliver særligt syge.

I Danmark begyndte man 14. juli at invitere børn mellem 12 og 15 år til coronavaccination.