Brostrøm vil gå efter nattelivet

Han understreger dog, at det er en politisk beslutning

Forud for pressemødet tirsdag, hvor en række myndigheder gør status over corona i Danmark, melder Søren Brostrøm nu ud, hvor han mener, restriktionerne bør skærpes.

- Sådan noget som nattelivet og indendørs servering af alkohol til sent var noget af det sidste, der blev åbnet, og det er da bestemt noget af det, man bør overveje at begrænse af hensyn til smittespredningen, siger Søren Brostrøm, der er direktør for Sundhedsstyrelsen, til Jyllands-Posten.

Meldingen kommer på dagen, hvor det danske smittetal slår rekord for højeste antal smittede på noget tidspunkt i epidemien.

Politisk beslutning

Her understreger han dog, at det er en politisk beslutning, men at det er Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige vurdering.

Før noget sådan kan ske, skal Sundhedsministeriet indstille en forespørgsel til Epidemikommissionen, hvor blandt andet Sundhedsstyrelsen sidder med, til at undersøge, hvor og om man bør indføre nye restriktioner.

Derfra overgår myndighedernes vurdering til Epidemiudvalget, der består af Folketingets sundhedsordførere, der ved flertal skal beslutte, om der skal indføres nye restriktioner.