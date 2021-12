Brostrøms klare nytårs-opfordring: - Se så få som muligt

Med kun to dage til nytårsaften opfordrer direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm endnu engang kraftigt til, at danskerne holder en stille nytårsfejring

- Se så få som muligt, og hold det stille og roligt, siger han.

Brostrøm vil ikke sætte tal på, hvor mange 'så få som muligt' er. Det er op til danskerne selv at vurdere, hvem de holder nytår med.

I år er der nemlig en 'helt anden situation', end hvad der var tilfældet sidste år. Sidste år var Danmark underlagt en national nedlukning på denne tid.

Derfor gjaldt der sidste nytårsaften et forsamlingsforbud på maksimalt ti personer. Sådan ser det dog langtfra ud i år. Lige nu er det hovedsageligt nattelivet og kulturen, som er lukket ned.

Derfor vil myndighederne ikke komme med mere konkrete råd.

- Sidste år havde vi ganske omfattende restriktioner på den her tid, og der kommunikerede vi tilsvarende råd.

- Det har vi valgt ikke at gøre i år, fordi vi ikke mener, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at vi som sundhedsmyndigheder går ind og giver anbefalinger i private hjem. Hele befolkningen har levet med den her virus i snart to år og ved, hvordan den smitter, siger Brostrøm.

Det er de generelle råd om blandt andet at holde afstand, spritte af og lufte ud, som Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at man husker nytårsaften.

På pressemødet siger Brostrøm desuden, at der ikke kommer nogen 'store meldinger' eller restriktioner lige nu.

Det på trods af at smittetallene har været høje i flere uger, og onsdag igen slog rekord med over 23.000 smittede.

Flere fagfolk har forud for dagens pressemøde efterlyst klarere retningslinjer for nytårsaften.

Det kan nemlig give tvivl og usikkerhed, hvis folk ikke ved mere konkret, hvor mange man bør samles, lyder det fra flere.

Ifølge Pelle Guldborg Hansen, adfærdsforsker på Roskilde Universitet, vil mange danskere tænke 'det går nok' at mødes flere, end hvad der reelt er hensigtsmæssigt.

- Når der er rum for fortolkning, og når noget er tvetydigt, i forhold til hvor mange man må mødes, så bruger mange det rum til at gøre noget, der ikke er så hensigtsmæssigt, siger han til TV 2.