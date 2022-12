Brrrrrrr! Isenvad - Danmarks dybfryser

- Hvis det fortsætter med den her kulde, kan jeg lige så godt slukke for dybfryseren for at spare strøm.

Sådan lyder det med et lille grin fra den 74-årige pensionist Svend Olesen, som bor i den lille midtjyske by Isenvad.

Netop her i hjertet af Jylland viste termometrene tidligt fredag morgen bidende kolde minus 17,8 grader – det koldeste i Danmark - så det har været nødvendigt at banke godt op under kedlerne på det lokale fjernvarmeværk, hvor der bliver fyret med naturgas.

Lige midt under den i forvejen buldrende krise, hvor energiprisernes unormalt høje niveau bare fortsætter.

Brrrrrr! Landsbyen Isenvad lever godt op til sit navn i øjeblikket. Tidligt fredag blev der målt minus 17,8 grader. Foto: Ernst van Norde

- For mit vedkommende er det gået op fra cirka 8.000 kroner til cirka 18.000 kroner til varme og lys i år. Som pensionist er det jo noget, der kan mærkes, når man skal lægge omkring tusind kroner oven i det, man plejer at skulle betale, siger Svend Olesen.

Men selv om kulden og krisen bider, har han dog på ingen måde mistet modet.

- Det går jo nok, som han siger.

Han har dog ikke tænkt sig at vride termostaterne endnu mere op, end han allerede har været nødt til.

- Hvis jeg skruer mere op, tror jeg prisen stiger til 1.500 kroner mere om måneden end normalprisen. Så det gør jeg ikke. Vi må bare tage et tæppe mere på. Og en ekstra trøje. Der skal ikke skrues mere op, siger han, mens hans lille hund Bolette ryster og holder sig så tæt ind til sin ejermand, som det nu er muligt.

Også i Skals nord for Viborg var der klingende koldt og klart. Foto: Ernst van Norde

- Vi skal ind under tæppet igen, siger Svend henvendt til Bolette.

Som tydeligvis er fuldstændig enig.