Bruden sendte live fra luksusbryllup - afslørede brudgommens store svigt

Der var lagt op til et smukt bryllup og et brag af en fest. Men kameraet fangede noget helt andet

Der var ingen smalle steder, da dagen, hvor 24-årige thailandske Manow Jutathip Nimnual endelig skulle giftes med sin udkårne, Phakin Junjerm, nærmede sig.

Den unge kvinde havde brugt adskillige uger på at forberede et ekstravagant bryllup. Blandt andet havde hun købt sig til en plakat med et billede af parret og detaljer om brylluppet på et stort skilt. 1000 invitationer var sendt ud, og for at dagen for alvor skulle blive uforglemmelig for hende, familien og vennerne, arrangerede hun også, at vielsen skulle live-streames på Facebook.

Det skriver blandt andre Independent.

Video viralt på Facebook

Desværre viste Phakin Junjerm sig ikke ligefrem at være den drømmemand, som Manow Jutathip Nimnual troede, han var. Da hans forlovede stod længselsfuldt og ventede på sin udkårne, dukkede han ikke op.

Videoen fra Facebook viser, hvordan den nedslåede 24-årige vender sig om mod bryllupsgæsterne og fortæller, at dagen ikke just er gået, som hun ønskede det, eftersom hendes partner har forladt hende.

Klippet, hvor den stakkels kvinde overbringer den skuffende nyhed til publikum er siden gået viralt på Facebook, hvor den er blevet vist over fem millioner gange, og ligesom flere af hendes gæster trøster hende i videoen, vælter det nu også ind med støtte og sympati fra hendes nye online-venner.

’Bliv ved med at kæmpe, jeg hepper på dig’, lyder det i en af de tusindvis af positive kommentarer fra Facebook-brugere, der har fattet sympati med den forladte unge thailænder.

Har klaget til politiet

Brudens kusine fortæller ifølge britiske Metro til Bangkok Post, at parret havde skændtes omkring en uge før det store luksusbryllup skulle stå. Der florerer desuden rygter om, at han skulle have en hemmelig elsker, hvilket skulle have været med til at få ham til at vende bruden og vielsen ryggen.

Bruden har nu klaget til politiet over Phakin Junjerm og søgt kompensation for at have planlagt deres bryllup.

Rebekkah skrev til en ukendt pige, at hun havde set hendes kæreste sammen med en anden. Hun var HELT klar til at slås - men så opdagede hun en pinlig detalje.