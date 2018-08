Brudepar var ved at få taget billeder: Pludselig spurtede gommen ud i vandet

- Jeg troede ikke, at den dag, der ændrede min families liv, også ville ændre en anden families liv

Zac og Cindy Edwards blev for nylig gift ved en ceremoni på stranden ved Orange Beach, Alabama. Efter ceremonien fik de taget deres bryllupsbilleder, da en kvinde sagde, at en person var fanget ude på havet.

Zac Edwards, der er tidligere livredder og arbejder for kystvagten, smed skjorten og for ud i vandet. Han nåede ud til manden, men derefter fik han svært ved at komme i land igen.

'Han blev ved med at sige: 'Jeg kan ikke trække vejret. Jeg kan ikke trække vejret'. Mit mål var at holde hans hoved over vandet, fortæller Zac Edwards i en pressemeddelelse, som kystvagten har offentliggjort, ifølge nyhedsbureauet Associated Press.

De to mænd fik efterfølgende hjælp fra fremmede, der bragte dem i sikkerhed. Zac Edwards fortæller, at det eneste han kunne tænke på, var hans kone.

- Det tog hårdt på os, og da vi kom ind på stranden, tog alle fat i ham. Jeg kom op at stå, og hun (Cindy Edwards, red.) kom løbende i sin bryllupskjole, fortæller han ifølge Associated Press, der citerer den lokale tv-station Fox 10.

- Jeg blødte fra næsen og forsøgte at fortælle hende, at hun skulle passe på, for jeg ved, hvor vigtig kjolen er, og jeg ville ikke ødelægge den.

Han er dog glad for, at han formåede at redde den fremmede mand på sin bryllupsdag.

- Jeg troede ikke, at den dag, der ændrede min families liv, også ville ændre en anden families liv, understreger han.

Cindy Edwards føler nu, at hun har fået hele pakken.

- Helt og mand på samme dag, siger hun.