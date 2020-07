Brudgommen død: Corona-kaos efter indisk bryllup

En 30-årig mand døde to dage efter sit bryllup og menes nu at at være ophavsmanden til en af landets største smittekæder

Den kommende ægtemand var egentlig allerede syg med en heftig omgang feber og diarré på dagen for brylluppet, der skulle afholdes i hans landlige hjemby Paliganj i det nordøstlige Indien.

Men traditionerne skulle holdes i hævd, som de som regel bliver på de kanter, og en ændring ville koste mange penge. Brylluppet skulle afholdes på den planlagte dato, 15. juni, besluttede familien imod den 30-årige mands ønske. Det fortalte en pårørende ifølge The Indian Express.

Så han måtte sluge nogle paracetamol-tabletter og gennemføre ceremonien.

To dage efter var han død, og sundhedsmyndighederne anslår nu, at han formentlig endte med at være den største superspreder i delstaten Bihar, der er hjem til godt 104 millioner indbyggere. Det skriver blandt andre Hindustan Times og CBS News.

Masser af gæster smittede

Det drejede sig om en 30-årig software-ingeniør, der til daglige boede i en forstad til New Delhi. En måned inden brylluppet skulle afholdes, begyndte han at udvise symptomer på coronavirus.

Han døde under transporten til hospitalet, hvor familien sendte ham hen, efter hans tilstand blev kraftigt forværret på dagen.

De sørgede dog for at få ham hurtigt kremeret uden at gennemgå en eneste test.

Snart gik myndighederne i gang med at opspore alle 350 gæster, der var til stede ved brylluppet.

Et arbejde, der i denne uge fortsat var i gang, og som indtil videre var endt med knap 100 positive tests. Brudens test var dog ikke en af dem.

- Vores førsteprioritet er nu at bryde kæden. Vi har aflukket dele af nabobyerne Meetha Kuan, Khagari og en del af Paliganj også, udtalte den lokale politichef, Chiranjeev Pandey, ifølge CBS News til The Indian Express.

Virussen er fortsat ikke under kontrol i Indien, der som verdens fjerdehårdest ramte land har haft 600.000 smittede og 17.000 døde ud af en befolkning på 1,35 milliarder.