Bruger antabus til kræftpatienter

Odense Universitets Hospital er for øjeblikket ved at undersøge, om antabus kan hjælpe alvorligt syge kræftpatienter.

Det skriver fyens.dk.

Antabus bruges normalt til at få alkoholikere til at holde op med at drikke. Men noget tyder altså på, at antabus også kan hjælpe kræftpatienter til at leve længere.

OUH arbejder i forsøget sammen med Rigshospitalet og Herlev Hospital.

Blevet resistente

Der deltager i alt 28 patienter i forsøget. Fælles for dem er, at de har kræft i tyktarmen eller endetarmen, og at kemoterapi ikke længere virker, fordi patienterne er blevet resistente.

- Laboratoriestudier hos Kræftens Bekæmpelse har vist, at det aktive stof i antabus, er med til, at kræftcellerne igen bliver følsomme over for kemoterapi, siger forsøgsleder Line Tarpgaard til fyens.dk.

Der vil gå et par år, før der kan drages en konklusion af forsøget.