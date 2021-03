Bruger corona til at få ryddet op i sit liv

Selvom mange ting i hverdagen ikke har ændret sig under coronakrisen for Annelise Bech, der nyder pensionisttilværelsen i Ølsted, har den alligevel sat tanker i gang.

- Jeg var egentlig begyndt på det, da jeg flyttede på landet og startede mit livsnyderliv - men denne tid har givet mig mere fokus på at mærke efter, hvad der er vigtigt for mig, siger hun.

Den 61-årige nordsjællænder er frivillig i flere lokale foreninger, hun er med i menighedsrådet i Ølsted og er desuden meget aktiv inden for hundetræning. Men fra at have en stort set fyldt kalender sidste forår blev alt pludselig aflyst.

Bekendtskaber er røget

Annelise Bech har siden brugt tiden på at mærke efter, hvad hun savner under nedlukningen - og hvad hun ikke savner.

- Det er gået op for mig i denne tid, at ikke alle aftaler er nogle jeg savner. Det er da rart at have travlt, så man kan føle sig lidt vigtig, men jeg nyder bestemt også de rolige morgener alene med mine hunde.

Også venner og bekendte er der ryddet op i, siden statsministeren for et år siden bad os alle om at holde afstand.

- Jeg har opdaget, at nogle venner havde meget anderledes syn på restriktioner og ansvarlighed. Nogen inviterede til arrangementer, selvom der var restriktioner. Jeg sagde nej tak og har siden trukket mig fra de bekendtskaber, siger hun.

Savner frisøren

Der er nu også flere ting, som den livsnydende single-kvinde savner under nedlukningen og glæder sig til at få igen, når verden forhåbentlig en dag bliver normal.

- Jeg savner min body-sds-mand, han kan få mig til at forbinde mine tanker med mine følelser. Og så savner jeg min frisør. Men jeg er godt klar over, hvor priviligeret jeg er, når mit største problem er, at jeg ikke kan komme til frisør, griner hun.

Yoga og motionscentret er to andre ting, som Annelise Bech måtte vinke farvel til, da alting lukkede for anden gang inden jul. Men det har hun fundet en løsning på.

- Under den første nedlukning fik jeg spist lidt for mange søde sager på de lange aftener hjemme alene, og jeg begyndte at tage på. 'Det skal være løgn', tænkte jeg og satte kost og motion i system.

- Nu cykler jeg på motionscyklen i 15 minutter hver dag og bruger min hulahopring hver dag i 15 minutter. Og så går jeg lange ture med mine hunde - cirka 20.000 skridt om dagen - så nu er de overflødige kilo væk igen, fortæller Annelise Bech.

Overlever med godt humør

Annelise Bech fortæller, at hun også kan savne selskabet fra sine nære venner, men at hun for det meste trives med sine tre hunde i sit hus tæt på marker og natur.

- Når jeg går ned i grusgraven med hundene, så er alting jo normalt, og som jeg kender det. Det er, når jeg kommer hjem og tænder for tv'et, at jeg kan blive nedtrykt.

- Jeg har da selvfølgelig dage, hvor jeg synes, at det er op ad bakke - især at det bliver ved at trække ud med den nedlukning - men jeg siger til mig selv, at jeg ikke kan gøre noget ved det. Det er uden for min kontrol, så det kan ikke betale sig at blive ked af det, siger hun.