Bruger fire millioner på gavekort til ansatte

Danish Crown har fyret fire millioner kroner af på at give alle 8.000 medarbejdere et gavekort på 500 kroner til restaurantbesøg.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

'Rigtigt mange danske restauranter og cafeer er trofaste kunder ved os. Dem vil vi gerne bakke op om i en ekstremt udfordrende tid, så derfor giver det på alle måder mening for os at give alle vores medarbejdere et gavekort på 500 kr. til lige præcis den restaurant eller café, de går og savner mest. Jeg vil samtidig tillade mig at opfordre andre virksomheder, der ligesom Danish Crown er kommet godt igennem corona-krisen, til at gøre noget lignende,' siger Jais Valeur, adm. direktør i Danish Crown i meddelelsen.

Konkret bliver gavekort udstedt gennem brancheorganisationen Danmarks Restauranter og Cafeer, som lancerer et landsdækkende gavekort til spise- og drikkeoplevelser.

Gavekortet kan bruges hos brancheorganisationens 1400 medlemmer.

Hvis din chef er interesseret i at give dig et gavekort, kan du få vedkommende til at skrive til denne mail.