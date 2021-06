Brugerbetaling på omdiskuteret bro afskaffes

Den omdiskuterede brugerbetaling for at krydse Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord afskaffes fra næste år.

Det oplyser Leif Tullberg til TV 2 Lorry. Han er bestyrelsesformand for Fjordforbindelsen Frederikssund, der som selvstændig offentlig virksomhed drifter betalingsanlægget til Kronprinsesse Marys Bro.

- Det er jo dem (politikerne, red.), der bestemmer 100 procent, hvad der skal ske. Jeg synes, det er en fejl. Vi har jo 66.000 tilmeldte brugere og ifølge vores undersøgelser er de meget tilfredse, siger han.

Meldingen kommer forud for mandagens præsentation af en infrastrukturaftale, hvor regeringen offentliggør de kommende investeringer i landets infrastruktur frem mod 2035.

TV 2 Lorry kunne lørdag fortælle, at afskaffelse af brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro ved Frederikssund var i spil som en del af den nye infrastrukturaftale.

Siden broens indvielse i efteråret 2019 har bilister skullet betale 14 kroner for at krydse broen over Roskilde Fjord, mens lastbiler er blevet opkrævet 41 kroner for turen.

Broen er Danmarks kun tredje af slagsen med betalingsanlæg sammen med Storebæltsbroen og Øresundsbroen.

Betalingsanlægget har affødt store protester blandt borgere på begge sider af fjorden, hvor en gruppe har organiseret sig i græsrodsbevægelser, der har kæmpet for at afskaffe brugerbetalingen.

Samtidig betyder beslutningen om at afskaffe brugerbetaling fra næste år, at selskabet Fjordforbindelsen Frederikssund står til at skulle nedlægges.

- Ingen havde regnet med det, så der ligger ikke planer klar for, hvordan vi afvikler betalingsanlægget, men det kan vi nok finde ud af. I vores vedtægter fremgår det samtidig, at i det øjeblik, broen er tilbagebetalt, skal selskabet nedlægges. Så det vil også betyde, at selskabet ophører, siger Leif Tullberg til TV 2 Lorry.

Bestyrelsesformanden mener samtidig at vide, at forligspartierne i infrastrukturaftalens prioritering af at udfase betalingsanlægget på Kronprinsesse Marys Bro får den konsekvens, at en forlængelse af Frederikssundmotorvejen udskydes og først sættes til påbegyndelse i 2026.

Regeringen præsenterer mandag klokken 10 en infrastrukturaftale, der ifølge flere medier har opbakning fra alle Folketingets partier og indeholder investeringer i Danmarks infrastruktur for 161 milliarder frem mod 2035.