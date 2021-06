Brugere kan opleve fejl i coronapasappen fredag aften, oplyser Sundhedsdatastyrelsen.

Ifølge styrelsen arbejdes der på højtryk for at løse problemerne, men den kan ikke give en tidshorisont for, hvornår de er løst.

Det drejer sig om periodevise fejl, hvor borgere, der har et gyldigt coronapas, ikke kan få det frem i appen.

Problemerne startede omkring klokken 15.20 fredag eftermiddag.

Det digitale coronapas blev lanceret på et pressemøde 28. maj.

Inden da har man kunnet bruge et digitalt coronapas via appen MinSundhed, men det har indeholdt personfølsomme oplysninger såsom navn og cpr-nummer.

Og det har været muligt at se, om man tidligere har været smittet.

I den nye app er der bare en QR-kode eller et grønt skærmbillede, der aflæses.

Det digitale coronapas samler oplysninger om vaccinationsstatus, testsvar og tidligere smitte i én løsning og kan bruges i forbindelse med blandt andet rejser, restaurantbesøg og kulturbegivenheder.

Det er it-virksomhederne Netcompany og Trifork, der er leverandører af det digitale coronapas.

I appen er det muligt at skifte mellem to indstillinger til brug i henholdsvis Danmark og udlandet, så kun de nødvendige oplysninger vises.

Appen vil derfor kunne benyttes til at dokumentere et gyldigt coronapas i Danmark og fra 1. juli også ved rejser i EU.

Det skriver Finansministeriet om appen.