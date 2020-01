Brugte 150.000 på nye bryster: Det gik HELT galt

En ung kvinde er blevet efterladt, med hvad hun selv beskriver som 'deforme bryster'.

Det sker, efter at hun har brugt 18.000 pund, svarende til 150.000 danske kroner, på hele fem operationer for at opnå sine drømme-bryster.

Jayla Cevik fortæller til Mirror, at hun gik efter den perfektion, hun har set på Instagram og flere af de kvinder, hun følger, havde anbefalet en bestemt klinik i Tyrkiet, som den 21-årige tog hen til.

Men efter den første operation vågnede hun op med bryster, som hun slet ikke var tilfreds med.

- Jeg har altid gerne villet have lavet bryster, og jeg prøvede egentlig først i England, men der blev ved med at komme reklamer fra denne her klinik i Tyrkiet, så jeg tog afsted.

Jayla er slet ikke tilfreds med resultatet. Foto: CATERS NEWS AGENCY/Ritzau Scanpix

- Jeg fik ingen konsultation, fordi kirurgen havde travlt. Han spurgte mig, om jeg ikke lige ville tage min top af, og han begyndte at tegne på mig. Jeg bad om, at de fik den rigtige størrelse til min krop. Jeg var meget ked af det, da jeg vågnede. De var blevet alt for store, siger hun.

Jayla havde naturlige D-skåls bryster, men efter et stort vægttab var de blevet slappe, så hun ønskede at få mere fylde.

- De var helt gule og blå og de blødte, men jeg fik fortalt, at de var fine.

Hun måtte derfor til en læge i England, fordi der var dannet en kapsel i brystet, der udviklede sig til et hul.

Hun tog tilbage til Tyrkiet et år senere for at få rettet det.

Denne gang kom hun ud med et bryst større end det andet.

- Jeg lignede et monster. Det ene var en DD og det andet var en B, jeg var virkelig hysterisk. Jeg har stadig mareridt den dag i dag. Jeg var forfærdet.

De er stadig deforme den dag i dag. Foto: CATERS NEWS AGENCY/Ritzau Scanpix

Efter den tredje operation var det brystvorterne, den var gal med.

I dag har hun været igennem fem operationer, og brysterne er stadig ikke blevet, som hun har ønsket sig.

- Jeg vil så gerne have dem til at se flotte ud, men mine ar ser forfærdelige ud, og mine brystvorter ser skæve ud. Nu giver jeg lige mine bryster en pause, mens jeg leder efter hjælp til fremtiden. Jeg vil stadig gerne have mine drømmebryster.