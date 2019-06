Brugte 215.000 kroner på brystoperationer: Manden var utilfreds

Kvinden mener, at hun har risikeret sit liv mange gange for at opnå et tilfredsstillende resultat

50-årige Janey Byrne fra England har altid været utilfreds med sine bryster. Men da hendes mand, Dave, ytrede, at hendes små bryster mindede ham om en mandekrop, smadrede det fuldstændig hendes selvtillid og selvværd.

Nu har hun brugt 215.000 kroner på seks brystoperationer.

Det fortæller hun i et eksklusivt interview med Mirror.

Det gik ikke som forventet. Foto: Ritzau Scanpix

Janey Byrne, der er receptionist, har altid ment, at hendes bryster ikke passede til hendes krop.

- Jeg er meget høj og atletisk bygget. Så jeg ville gerne have større bryster, så jeg kunne føle mig mere feminin, siger hun til mediet.

Hun overvejede derfor at få større bryster.

- Da jeg gik og overvejede det, måtte en af mine veninder få fjernet sine brystimplantater, fordi der var gået infektion i såret, fortæller hun.

Men i 2004 fik Janey Byrne samlet mod til at få opereret sine bryster større til en B-skål.

Efter otte år, hvor alt var gået godt, skulle brysterne være endnu større.

Helvede brød løs

Kort efter operationen opstod der infektion og blødning omkring silikoneproteserne, og hun måtte tilbage til hospitalet for at få dem fjernet.

Da såret var helet, prøvede en kirurg at indsætte nye brystimplantater.

- Men uheldene fortsatte. De næste par brystimplantater var sat dårligt på plads, så da jeg blev udskrevet, kunne jeg mærke implantaterne presse min brystkasse. Så jeg var nødt til at betale ekstra for at få dem rettet, siger Janey Byrne.

Efter fem forsøg blev hendes brystimplantater fjernet igen, og hun var tilbage til sine små bryster. Selvom der nu var gået 12 år, siden hun første gang var under kniven, valgte hun at gøre det en sidste gang.

- Min mand var nødt til at sælge sin BMW, så han kunne hjælpe med at betale for mine bryster, fortæller Janey Byrne.

Selvom hun risikerede sit liv, hver gang hun blev opereret, så var det hele værd, påpeger hun.

I dag har Janey en G-skål. Foto: Ritzau Scanpix

Sjette gang blev lykkens gang, og Janey Byrne har nu store bryster.

- Jeg ved godt, at jeg brugt mange penge på det. Men det har været det hele værd, fordi min selvtillid er i top nu. Men jeg håber, at andre kvinder overvejer det, inden de vælger at få større bryster, siger hun.