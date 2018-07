Brugte 300.000 skattekroner på ny 'bjerg'-plan: Nu kan pengene være spildt

I HIMLENS NAVN: Helhedsplan for modernisering af Himmelbjerget 'glemte' at forholde sig til fredninger og søbeskyttelseslinje - 300.000 skattekroner ser ud til at være spildt

En omstridt og kraftigt debatteret plan for modernisering af udsigtsområdet ved en af landets gamle, populære turistattraktioner, Himmelbjerget nær Ry i Østjylland, er foruden betydelige folkelige protester nu også stødt på en anden udfordring.

Den nye udfordring er, at to fredninger og en søbeskyttelseslinje vedtaget helt tilbage i 1919 tilsyneladende ikke er indarbejdet i den helhedsplan for området, som Skanderborg Byråd vedtog 30 maj i år.

Restriktionerne er ikke nævnt i noget skriftligt materiale, og ifølge udtalelser fra styregruppe-medlemmer til Århus Stiftstidende er de heller ikke blevet nævnt mundtligt under sagsbehandlingen.

Se Helhedsplan for Himmelbjerget her.

Ifølge den lokale formand for Danmarks Naturfredningsforening i Skanderborg, Tina Fleischer, definerer fredningerne 'meget restriktive bestemmelser for byggeri og andre tiltag på Himmelbjerget', og hun siger til Ekstra Bladet, at hun vil 'bruge mange kræfter' på at bruge bestemmelserne imod helhedsplanen.

Planen er smagløs

- Jeg synes, planen er smagløs, og den virker bestemt ikke gennemtænkt på mange punkter. Det er rent ud sagt pinligt, at folkene bag planen fuldstændig har glemt naturen og kun har tænkt på turisme, siger Tina Fleischer.

Ifølge helhedsplanen fra Labland Architects, der kostede skatteyderne 300.000 kroner at få udarbejdet på et tilsyneladende mangelfuldt grundlag, skal en nyindretning af området 'iscenesætte' naturen, oplevelsen og udsigten med stiforløb, udsigtsplatforme, infohus og overnatningshytter. Men disse tiltag vil ifølge Naturfredningsforeningen være 'i direkte strid med fredningerne'.





Birgitte Poulsen i hvid undertrøje og Line Varneskov var både for og imod, da Ekstra Bladet spurgte dem, hvad de mener om helhedsplanens intentioner for Himmelbjerget for et par uger siden. Foto Ernst Van Norde

Det er ikke så ligetil at få dispensation til at lave ændringer i fredede områder, men hvis Skanderborg Kommune gør alvor af deres intentioner, ender sagen ifølge Tina Fleischer via Fredningsnævnet i Naturklagenævnet, hvor en fredningsdommer skal tage stilling til, om fredningerne fra 1919 kan ophæves.

Byrådsmedlem Anders Rosenstand Laugesen, (V), der som den eneste stemte imod helhedsplanen, kalder planens manglende stillingtagen til fredningerne for 'pinligt', 'stærkt skuffende' og en overgåelse af 'alt det venstrehåndsarbejde, som jeg tidligere har set fra Skanderborg Kommune', som han formulerer det til Århus Stiftstidende.

Talentløst arbejde

En af de byrødder, der intetanende om fredningerne var med til at vedtage helhedsplanen 30. maj i år, Radikale Venstres Tage Nielsen, er forundret over forløbet.

- Hvis det viser sig, at der er udarbejdet en helhedsplan til 300.000 kroner på et mangelfuldt grundlag, så er det talentløst arbejde af styregruppen, siger Tage Nielsen til Ekstra Bladet.

Styregruppen bag helhedsplanen består af syv personer, hvoraf de to er medlemmerne af byrådet Søren Nielsen, (A), og Birthe M. Andersen, (V).

Kommunaldirektør Lisbeth Binderup er som formand for styregruppen den mest oplagte at lade svare på kritikken, men hun var meget kort for munden, da Ekstra Bladet traf hende telefonisk torsdag eftermiddag.

- Jeg holder ferie og har ikke nogen kommentarer til sagen.

- Du vil altså ikke bruge denne chance til at forklare, hvorfor I har gjort, som I har gjort?

- Nej, jeg holder ferie og vil overhovedet ikke udtale mig, siger Lisbeth Binderup.

Som den øverst ansvarlige for styregruppen bag helhedsplanen peger kritikken mest direkte mod kommunaldirektør Lisbeth Binderup. Hun var dog meget kortfattet og ønskede ikke at udtale sig om sagen, da Ekstra Bladet var i kontakt med hende torsdag eftermiddag. Polfoto

