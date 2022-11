Brugte 65 milliarder kroner i fredags

Black friday plejer at være en voldsom omgang i USA, men denne fredag gik det helt amok.

På onlineshopping alene blev der nemlig købt for mere end 9 milliarder dollars - svarende til 65 milliarder danske kroner.

Det skriver CNBC, der har tallene fra Adobe, som følger salgshjemmesider.

Det er det højeste beløb, der nogensinde er blevet brugt online på black friday, da det er 2,3 procent mere, end der blev brugt sidste år.

Legetøj og elektronik

Især varer inden for tre kategorier blev solgt i langt større omfang end på en helt normal dag i oktober.

Den største stigning så man på legetøj, der blev solgt 285 procent mere af end på en normal oktoberdag.

Herefter var elektronik det mest populære, hvor salget steg med 221 procent - blot tre procent mere end træningsudstyr, der steg med 218 procent.

Nogle af de mest populære ting, der blev købt i fredags, er spilkonsoller, droner, computere fra Apple og Dyson støvsugere.

Køb nu, betal senere

På grund af inflationen har et stort antal amerikanere valgt at benytte sig af fleksible betalingsløsninger - også kendt som 'køb nu, betal senere'.

Denne slags betalingsløsninger steg med 78 procent i fredags sammenlignet med ugen før.

Butikkernes omsætning via køb nu, betal senere-løsninger steg ligeledes med 81 procent i forhold til ugen før.

Det forventes, at tallet fra i fredags bliver overgået på mandag, hvor der er cyber monday. Her regner Adobe med, at der vil blive købt varer online for hele 11,2 milliarder dollars - svarende til 80 milliarder danske kroner.

