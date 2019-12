Brugte et år på dette kunstværk: Sælges for én million

Et kunstværk, som består af en banan og et stykke gaffatape, er allerede solgt i to eksemplarer

Et kunstværk, hvis materielle værdi i Danmark ikke overstiger frem kroner, er på et galleri i Miami i den amerikanske delstat blevet solgt for 120.000 kroner - to gange.

Og skal man have fingrene i det tredje og sidste eksemplar af kunstværket, skal man hive 150.000 dollars, svarende til én million kroner, op ad lommen.

Det skriver blandt andre CNN.

Kunstværket består af en banan, der er sat op på en væg med et stykke gaffatape.

Årsagen til den høje pris skal blandt andet findes i, at manden bag er italienske Maurizio Cattelan, som blandt andet tidligere har opnået verdensberømmelse ved at lave et toilet af guld kaldet 'America'. Et kunstværk som blandt andet er blevet tilbudt til den amerikanske præsident, Donald Trump.

Men hvor materialerne i italienerens toilet i sig selv havde en høj værdi, kan det samme næppe siges om hans nyeste værk, som har fået titlen 'Comedian', eller 'Komiker' på dansk.

Bananen er udstillet i Art Basel Miami Beach via galleriet Perrotin, og her forklarer stifter Emmanuel Perotin, at bananer er 'et symbol på global handel, en tvetydighed, samt et klassisk komik-værktøj'. Han fortæller, at Cattelan har for vane at forvandle hverdags-ting til 'genstande for både glæde og kritik'.

Ifølge en pressemeddelelse fra galleriet har det angiveligt taget kunstneren et år at færdigudvikle sin idé.

- Dengang tænkte Cattelan på en skulptur, der var formet som en banan. Hver gang han rejste, havde han en banan med sig, og han hængte det i sit hotelværelse for at blive inspireret. Han lavede adskillige modeller: Først i harpiks, så i bronze og i malet bronzen inden han endte med den oprindelige idé med en banan, lyder det i pressemeddelelsen.

Foto: Handout fra Maurizio Cattelan/Perrotin

Må skifte banan ud

De to første købere var henholdsvis en fransk kvinde og en fransk mand, der begge betalte beskedne 120.000 dollars (godt 800.000 kroner) for hver deres udgave af værket, skriver Artnet.

Efterfølgende besluttede Perrotin og Cattelan i fællesskab at sætte prisen på den sidste udgave op til 150.000 dollars. Den udgave skal efter planen sælges til et museum.

Kunstværket kan i sagens natur ikke holde evigt, da der er tale om en rigtig banan. Købere af kunstværket har derfor 'lov til' at skifte bananen ud, når man synes, naturens cyklus har været for hård ved den. Hvor ofte det bør ske er dog uklart.

Perrotin har dog selv i sinde at smide den banan, der i skrivende stund er udstillet, ud efter en uge - med mindre køberen vil have den.

Perrotin afviser i øvrigt, at kunstværket skulle være ment som spøg, idet det hævdes, at der er tænkt over hver en detalje, lige fra frugtens form til dens vinkel på væggen og dens placering på en væg med masser af plads omkring den.

Og så vil vi ellers lade det være op til Ekstra Bladets kyndige læsere at vurdere, om dén idé er en million kroner værd.