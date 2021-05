Brugte Israel medierne til at lokke Hamas i dødsfælde?

Israels militær udsendte ved en 'fejl' en erklæring på Twitter om, at de ville indtage Gaza med landtropper. Hamas flygtede og så begyndte bombningen

Kort tid efter midnat fredag tikkede en erklæring ind fra Israel: 'IDF's (Israel Defence Forces) luft- og landtropper angriber i øjeblikket Gazastriben'.

Efter erklæringen begyndte spekulationen om, at Israel ville invadere Gaza med soldater. Et frygtet scenarium, der ville puste til ilden i den allerede blodige konflikt.

IDF lagde følgende tweet på Twitter. Det er sidenhen blevet slettet. Screenshot

Militærets talsmand Jonathan Concricus bekræftede angrebet over for flere medier, herunder AP og Wall Street Journal.

To timer senere udsendte israelsk militær en ny erklæring, hvor det fremgik, at ingen tropper var gået ind Gaza, men at israelerne optrappede sin tilstedeværelse i området.

IDF henlagde det med 'internt kommunikationssvigt'.

Dødsfælde

Mens militæret forsøgte at neddrosle 'fejlen', fortæller centrale israelske kilder ifølge AP, at medierne blev brugt til at lokke Hamas i en dødsfælde.

Fredagens koordinerede angreb efter 'kommunikationssvigtet' omtales som det hidtil største.

Raketter hagler ind over både Israel og Palæstina. Foto: Amir Cohen / Ritzau Scanpix

Det regnede ind med raketter i udkanten af Gaza, og røde flammer lyste himlen op. Borgere i Gaza by vågnede i frygt flere kilometer væk fra de voldsomme eksplosioner.

Flere mener, at Israels brugte medierne til at lokke Hamas i en dødsfølde - og det var et nøje planlagt angreb.

- De lyver ikke. Det var manipulation, smart og vellykket, siger krigsreporter Or Heller til israelske Channel 13.

Udtalelsen kommer på baggrund af, at Israel rettede det tunge skyts mod et omfattende tunnelsystem, som Hamas har bygget under byen langs grænsen, der bliver kaldt Metro.

Et system, som Hamas formentlig havde søgt tilflugt til, efter Israels meldinger om soldater i Gaza.

Ifølge AP anvendte Israel 160 militærfly i angrebet og bombarderede tunnellerne i 40 minutter.

- Det, vi oplevede fredag, var en sofistikeret operation, der involverede medierne, siger Heller.

En eksplosion i Gaza by efter israelske angreb. Foto: Mohammed Abed / Ritzau Scanpix

AP har forsøgt at få bekræftet operationen hos israelsk militær, men det er ikke lykkedes.

Flere medier skulle imidlertid have fået direkte besked på, at udtalelsen var reel. Blandt dem en journalist fra Wall Street Journal, der har valgt at citere hærens talsmand.

FN opfordrer til våbenhvile

FN's generalsekretær, António Guterres, opfordrer til øjeblikkelig våbenhvile mellem Israel og palæstinenserne.

- Den igangværende militære optrapning har ført til store lidelser og ødelæggelser. Den har krævet mange civile liv, herunder mange børn, siger Guterres ifølge avisen.

- Kampene kan potentielt føre til en ukontrollerbar sikkerheds- og humanitær krise og til yderligere ekstremisme, ikke kun i det besatte palæstinensiske område og i Israel, men i regionen som helhed, lyder det videre.

Dødstallet stiger i konflikten mellem Israel og Palæstina. Fem dage i træk har det været angreb fra begge sider. Foto: Mahmud Hams / Ritzau Scanpix

De seneste tal fra palæstinensiske sundhedsmyndigheder i den Hamas-kontrollerede Gazastribe viser, at mindst 126 er dræbt, herunder 31 børn, og 950 er såret, siden konflikten eskalerede mandag.

I samme periode har mindst otte mennesker - inklusiv en dreng - mistet livet på israelsk side. Mere end 560 israelere er blevet såret.