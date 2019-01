Brugte millioner på 'pornopige': Besættelsen førte til tragisk familiemassakre

Politiet i Florida mener, at en ung mands forhold til en bulgarsk kamerapige, kan være årsagen til, at han skød og dræbte sin mor, far og bror

Grant Amato dræbte ifølge politiet sine forældre og sin bror, efter han var blevet smidt ud hjemmefra og anklaget for at have stjålet over en million kroner fra sin familie.

Pengene skulle være brugt på en bulgarsk kvinde, som han havde mødt på en pornohjemmeside.

Det skriver flere medier inklusiv Washington Post og NBC.

Politiet bekræfter samtidig anholdelsen af Grant Amato på Twitter:

Grant Amato, now being held without bond on three counts of First Degree Murder, is currently set for an initial court appearance this afternoon.

På overfladen levede Grant et almindeligt liv lidt uden for den amerikanske millionby Orlando i delstaten Florida. Men den 29-årige Grant kæmpede med at få sit liv til at hænge sammen, efter at han havde mistet sit job og var blevet smidt ud af sin skole på grund af sit misbrugsproblem.

Inden for familiens fire vægge havde Grant tilsyneladende brugt alle de penge, han kunne komme i nærheden af. Han narrede sine forældre, Chad og Margareth, for 150.000 dollars (980.000 kroner), heraf tog han et lån i familiens hus på 425.000 kroner.

Det lykkedes for Grant at flå sin bror, Cody, for 65.000 dollars (425.000 kroner). Da de penge var brugt op, stjal han angiveligt sin brors våben og solgte dem.

Politiet i Seminole County fandt Grants forældre og en af hans brødre i familiens hjem i byen Chuluota, efter en kollega havde ringet og undret sig over, at broren Cody ikke var mødt op på arbejdet. Ud fra den måde politiet fandt ligene på, beskriver de drabene som 'en form for henrettelse'.

Forældrene stillede ultimative krav

Under afhøringen af politiet fortalte Grant, at han havde haft et skænderi med sine forældre over hans forhold til en kvinde, han havde mødt via hjemmesiden Cam Girls, og som de ønskede, han droppede kontakten til, hvis han fortsat ønskede at bo hjemme.

Ifølge Grant begyndte han på et 60-dages behandling for internet- og sexafhængighed sidst i december på forældrenes opfordring, men efter et par uger forlod han stedet igen.

'Grant Amato accepterede i første omgang sin fars regler, men han syntes ikke, at de var fair, fordi han følte, at den bulgarske kvinde var hans kæreste, og at de var i et forhold', står der i en erklæring, som det lokale medie Orlando Sentinel er i besiddelse af.

Her fremgår det også, at Grant, da han så billederne fra drabsstedet af hans mor, far og bror, sagde, 'hans familie gennem flere måneder havde anklaget ham for at ødelægge deres liv ... så han kunne lige så godt blive anklaget for det her også'.

Stjal lægemidler fra arbejdspladsen

Ifølge de amerikanske medier kom Grant tilbage i juni i politiets søgelys, da hans arbejdsplads AdventHealth, hvor han arbejdede som sygeplejerske, tilkaldte dem i forbindelse med, at de mistænkte ham for at give patienter lægemiddel, uden lægernes viden. Men da han blev konfronteret med beskyldningerne, begyndte han at snakke om at begå selvmord.

Betjentene vurderede, at han ikke var til fare for sig selv, men han blev alligevel arresteret, for at stjæle pilleglas med Propofol, der er et hurtigt- og korttidsvirkende lægemiddel, der anvendes til narkose.

Grants forklaring gik på, at han havde givet medikamentet til patienter, der ikke var 'tilstrækkelig afslappet af den medicin, de fik af lægerne'. Politiet besluttede dog i sidste ende ikke at køre en sag mod ham dengang, men hændelsen fik konsekvenser for hans uddannelse, da han blev sparket ud af medicinstudiet.

Nu er han dog havnet på anklagebænken for det tragiske tredobbelte mord på sin mor, far og en af sine brødre. Retssagen er sat til at begynde 26. marts.