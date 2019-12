Brugte sin politiuniform i fræk udfordring på de sociale medier

At anvende sin politiuniform til at lokke flere følgere ind på sine sociale medier er nok ikke en god ide. Det var det i hvert fald ikke for den peruvianske kvindelige politibetjent Jossmery Toledo, der nu venter på en afgørelse i forbindelse med en disciplinær-sag, som politiet i Peru har indledt mod hende.

Jossmery Toledo havde optrådt i politiuniform i en udfordring ved navn 'Bibidi Babidi Doo' på det sociale medie Tiktok, hvor man i en video skal være iklædt hverdagsagtigt tøj, for så pludselig at springe ud i noget mere frækt og udfordrende tøj. I første del af videoen er Jossmery iklædt sin politiuniform, og i anden del springer hun pludselig ud i en meget kort rød kjole, der fremhæver hendes krop.

Det skriver flere medier heriblandt La Republica, El Comercio og Publimetro

Herunder kan du se se Jossmery springe ud i sin frække udfordring, som hun også har lagt ud på Facebook.

Politiet har åbenbart fået kaffen galt i halsen over, at politiuniformen er brugt i forbindelse med en fræk udfordring, og politiet mener, at hun har overtrådt reglerne omkring anvendelse af sin uniform uden for tjenestetiden.

Jossmery Toledo har i øvrigt tusindvis af følgere på sine sociale medier Instagram og Facebook, og hun lægger ofte billeder ud fra stranden eller fitness-centret.

På Instagram har hun også kommenteret den verserende sag:

'Jeg kan ikke forstå, hvorfor folk skal være så misundelige. Lige meget, hvad der sker, vil jeg fortsætte med at grine, ubesejret.'

Således skriver Jossmery og tilføjer i et andet opslag:

'Jeg respekterer og elsker politimyndigheden, og jeg er taknemmelig for alt, hvad den har givet mig'.

Sagen har fået så stor dækning i Peru, at selveste præsidenten for Militær Politiet, Julio Pachero, har udtalt sig:

'Ind til videre er det politiet, der undersøger sagen, og så må vi se, hvad der sker,' forklarede Julio Pachera og tilføjede, at Jossmery Toledo naturligvis kan fortsætte med at benytte de sociale medier, så længe det ikke påvirker hendes arbejde hos politiet.