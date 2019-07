Brugte skuespillere som demonstranter: - Skandaløst

Forargelsen spreder sig i Tyskland, efter det er kommet frem at organisationen Beltretter, der er indædt modstander af den planlagte Femern-forbindelse, i weekenden brugte betalte skuespillere i en demonstration i den tyske by Kiel.

Det skriver DR.

Amatørskuespillerne blev hver betalt 450 kroner plus transport for at give den som forargede demonstranter, der indsmurt i mudder skulle vise, hvordan vandet i Østersøen kunne ende, når Femern-forbindelsen bliver bygget.

- At købe sig til demonstranter er skandaløst, useriøst og udemokratisk, lyder det blandt andet fra den tyske CDU-politiker Hans-Jörn Arp i en udtalelse til lokalavisen Lübecker Nachrichten.

Med undtagelsen af miljøpartiet De Grønne bakker samtlige partier i den tyske delstat Slesvig-Holsten, hvor tunnellen bliver bygget, op om Hans-Jörn Arps holdning.

Femern Forbindelsen Femern-forbindelsen bliver en 18 kilometer lang sænketunnel under Femern Bælt, der skal forbinde Danmark og Tyskland. Det bliver verdens længste sænketunnel for både biler og tog. Femern-tunnelen rummer en tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor

Tunnelen består af 79 enkeltelementer på hver 217 meter og 10 specialelementer med en kælderetage til brug for udstyr til tunnelens drift- og vedligeholdelse

Et tunnelelement vejer 73.000 tons. Det svarer til 14.000 elefanter

Den mængde stål, der bruges i tunnelen, svarer til cirka 50 Eiffeltårne.

Op til 3.000 mennesker vil være direkte beskæftiget med at bygge Femern-tunnelen

Det tager ca. 8,5 år at bygge Femern-forbindelsen

Det vil tage ti minutter at køre fra Danmark til Tyskland i bil og syv minutter i tog

Bilisterne kan køre 110 km/t. i tunnelen. Elektriske tog kan køre gennem tunnelen med 200 km/t. Vis mere Luk

'Panik før lukketid'

I Danmark har demonstrationen også vakt forargelse hos politikerne. Viceborgmester i Lolland kommune, Henrik Høegh (V), kalder over for Ekstra Bladet situationen for et tegn på desperation fra Beltretter.

- Det her fortæller tre ting: Det viser, at Beltretter er i panik før lukketid. Det viser, at de har rigeligt adgang til økonomiske midler, og det viser, at Beltretter er helt klar over, at deres argumenter ikke har en bred folkelig opbakning, siden de går ud og køber deltagere til deres demonstration, siger han.

Viceborgmester Henrik Høegh har ikke meget tilovers for Beltretters ageren. Foto: Liv Høybye/POLFOTO

Henrik Høegh understreger, at han bakker fuldt ud om retten til at demonstrerer, men han synes ikke om måden, det er foregået på.

- Meningen er jo, at man skal være frustreret eller have noget på hjertet, når man går ud og demonstrerer, siger han.

- Det er helt forkert at begynde og betale folk for at gå ud og løse den opgave.

Ifølge DR har transportminister Benny Engelbrecht (S) også udtrykt fuld forståelse for de tyske politikeres indignation.

Hos det statsejede Femern A/S, som er den danske bygherre på forbindelsen, har man også kun hovedrysten tilovers for Beltretters handlinger.

- Vi synes, at det er et meget klart eksempel på, at der ikke helt er den folkelige opbakning mod Femern-tunnellen, som Beltretter gerne vil give udtryk for, siger Tine Lund-Bretlau, kommunikationschef for virksomheden.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Beltretter.