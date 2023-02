Brutalt drabsforsøg på politichef: Tre mænd anholdt

En politichef i Nordirland blev onsdag skudt foran en sportshal. Politiet formoder, at The New IRA står bag

En politichef blev uden for tjenesten skudt af maskerede mænd onsdag aften i den nordirske by Omagh.

Torsdag eftermiddag fortæller politiet på et pressemøde, at de har anholdt tre mænd på henholdsvis 38, 45 og 47 i forbindelse med angrebet.

Det flere medier heriblandt BBC.

Op til anholdelserne har politiet været ude og sige, at de formoder, at det er den paramilitære gruppe The New IRA, der står bag det brutale angreb.

Det er endnu uvist, om de tre anholdte er medlemmer af The New IRA.

Skudt foran sin søn

Politichefen John Caldwell blev skudt flere gange af to maskerede mænd foran en sportshal, hvor han netop havde trænet en gruppe unge mennesker, inklusiv sin egen søn, i fodbold.

Mens han var i gang med at læsse fodbolde ind i bagagerummet af sin bil på en tætbefolket parkeringsplads, blev John Caldwell skudt gentagne gange. Selv da han lå ned, blev de ved med at skyde mod ham.

Gerningsmændenes bil blev senere fundet udbrændt lige uden for Omagh.

Politichefen er natten til torsdag blevet opereret, men er fortsat i kritisk tilstand.

Fokus på New IRA

- Vi udelukker ikke noget, og der er mange spor i efterforskningen. Vores primære fokus er på voldelige republikanske dissidenter, og her er vores primære fokus på New IRA, udtalte den assisterende overkonstabel, Mark McEwan, efter angrebet.

Fredsaftalen i 1998 satte et punktum for næsten tre årtiers sekterisk vold i Nordirland, men politibetjente bliver af til stadig angrebet af udbrydergrupper, der modsætter sig det britiske styre.

The New IRA modsætter sig fredsaftalen fra 1998 og stod blandt andet også bag drabet på journalisten Lyra McKee i 2019.

Sidste gang, en politibetjent blev skudt i Nordirland, var i 2017.