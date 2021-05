Brutalt sammenstød: Politi rydder moské i Tyrkiet

I Danmark er man ved at genåbne - i Tyrkiet har man lukket helt ned med hård hånd.

Det kom for alvor til udtryk, da tyrkisk politi søndag besluttede at rydde tre moskéer i det sydlige Tyrkiet med den begrundelse, at de bedendes forsamling i de respektive moskéer var en direkte provokation mod den tyrkiske regerings nedlukningsrestriktioner.

Det skriver Reuters.

Brugte peberspray

Den brutale håndtering af de bedende fandt sted i Gaziantep-provinsen. En video viser, at politiet blandt andet brugte peberspray, mens nogle af de bedende råber 'Vi læser Koranen'.

Selvom bøn i moskéer ikke er ulovligt under Tyrkiets seneste nedlukning, mente myndighederne i Gaziantep-provinsen ikke, at de 76 personer havde fået tilladelse.

Desuden kom det frem, at de 76 personer tidligere har været genstand for efterforskning i terrorsager ifølge de lokale myndigheder.

Tilhængere af tidligere terrortiltalt

De 76 personer er angiveligt tilhængere af den religiøse leder Alparslan Kuytul, som tidligere har været tiltalt i terror-relaterede sager. Han er dog aldrig dømt.

- Dem, der har stået i spidsen for denne provokation, er tilhængere af Alparsam Kuytul som tidligere har været sat i forbindelse med terrorisme. Deres mål har ikke været at tilbede gud, men at udøve civil ulydighed, sagde en repræsentant fra myndighederne ifølge Reuters.

På trods af dette har myndighederne alligevel sagt, at den betjent, der brugte peberspray, er blevet suspenderet.

Smittet stiger i øjeblikket voldsomt i Tyrkiet, og derfor har den tyrkiske regering valgt at indføre en fuld nedlukning frem til 17. maj.