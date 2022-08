Bryder skatte-regler: Kæmpe regnskabs-kaos

Sahra-Josephine Hjorth kæmper en desperat kamp for at undgå tvangsopløsning - og har nu afleveret et årsregnskab, der afslører stribevis af lovbrud, fejl og omsætnings-fusk i Canopylab

Den omstridte iværksætter Sahra-Josephine Hjorth kæmper en desperat kamp for, at 'det nye Google' ikke skal blive tvangsopløst.

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i materiale fra Erhvervsstyrelsen, der viser, at Canopylab-direktøren indsendte et kaotisk årsregnskab til styrelsen, få timer efter at selskabet var blevet sendt til tvangsopløsning ved Sø- og Handelsretten torsdag i denne uge.

Erhvervsstyrelsen har dog på nuværende tidspunkt med henvisning til selskabsloven afvist ønsket fra Sahra-Josephine Hjorth og Canopylab, der nu bliver repræsenteret af den kendte forsvarsadvokat René Offersen.

'Erhvervsstyrelsen har den 18. august 2022 kl.14:10 modtaget årsrapporten for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Virksomheden er sendt til tvangsopløsning 18. august 2022 kl. 12:33, hvorfor den indsendte årsrapport ikke kan offentliggøres,' skriver styrelsen.

Regnskabet er altså officielt ikke blevet godkendt, men er underskrevet af selskabets revisor.

Canopylab har tidligere påstået, at det manglende årsregnskab skyldtes, at man ikke kunne få fat på ham.

Revisor vil trække regnskabet tilbage

Et telefonnotat fra fredag afslører dog, at Canopylabs revisor af uvisse årsager tilsyneladende alligevel ikke kan stå inde for årsregnskabet.

'Revisor har på tlf. d.d. anmodet om tilbagetrækning af regnskab, hvilket jeg har oplyst ham om, skal ske skriftligt på mail,' står der i notatet fra Erhvervsstyrelsen.

I det forsinkede årsregnskab påpeger revisoren i øvrigt en lang række fejl og lovovertrædelser i Canopylab.

Falske regnskabstal

I det mystiske årsregnskab fremgår det, at Canopylab i det foregående regnskab for 2020 havde givet forkert oplysninger om omsætningen. Her påstod man at have haft en omsætning på fem millioner kroner.

Den rigtige 2020-omsætning var dog på bare 2,2 millioner kroner.

Canopylab og Sahra-Josephine Hjorth havde altså pustet omsætningen op med tre millioner kroner over for myndigheder, aktionærer og långivere. Resultatet for 2021 afslører et fald i omsætningen på yderligere 650.000 kroner.

Selskabet, som Sahra-Josephine Hjorth har spået ville blive 6,5 milliarder kroner værd i 2025, omsatte altså for bare 1,5 millioner kroner sidste år.

Stik imod de påstande, som Sahra-Josephine Hjorth har slynget om sig med i offentligheden, hvor hun har fortalt, at corona-pandemien har resulteret i et kæmpe boost for virksomheden, der står bag en e-lærings-platform.

Selskabets resultat for sidste år er blodrødt på minus 13 millioner kroner, og selskabets egenkapital er også negativ på 7,2 millioner kroner.

Som Ekstra Bladet skrev torsdag, kan Canopylab i visse tilfælde undgå tvangsopløsning, der formentlig også ville betyde, at selskabet bliver begæret konkurs.

Canopylab-direktøren, Sahra-Josephine Hjorth, har allieret sig med den kendte advokat René Offersen. Foto: Ritzau Scanpix/Niels Ahlmann Olesen

Styrelsen oplyser til Canopylab, at selskabets senest i november skal indsende en officiel anmodning om genoptagelse samt alle relevante dokumenter. Ifølge lovgivningen kræver det dog, at aktionærerne først beslutter en genoptagelse på en generalforsamling.

Samtidig kræves der blandt andet en erklæring fra en godkendt revisor, hvilket kan blive svært, da Canopylabs nuværende revisor af uvisse årsager tilsyneladende ikke kan stå inde for årsregnskabet.

En person ved navn Emma Flores, der repræsenterer Canopylab, oplyste over for Ekstra Bladet sent torsdag aften, at Canopylab var i dialog med Erhvervsstyrelsen, og at man forventede, at styrelsen ville ændre selskabets status, så det ikke længere var under tvangsopløsning.

I en skriftlig kommentar oplyser Erhvervsstyrelsen, at man ikke kan kommentere den konkrete sag, men 'når styrelsen har oversendt et selskab til skifteretten med henblik på tvangsopløsning på grund af manglende rettidig indberetning af årsrapport, foregår sagsbehandlingen vedr. tvangsopløsningen hos skifteretten.'

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Sahra-Josephine Hjorth.