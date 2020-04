Bryder udgangsforbud: Absurd straf

I kampen mod coronavirus har Thailand indført spærretid om natten for at holde folk inde, og bryder man udgangsforbudet, falder hammeren.

Mens det i Bangkok koster en bøde på op til 40.000 bath, svarede til 8350 danske kroner, er straffen noget mildere i en landsby i provinsen Chonburi sydøst for hovedstaden.

Her uddeler politiet nemlig straf-armbøjninger og sprællemænd til dem, der bryder udgangsforbuddet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Straffen er blevet fastlagt af landsbyens politichef, Pirat Withi.

- Det ville være godt, hvis alle indbyggerne blev indendørs under udgangsforbuddet for at mindske pandemien, siger han ifølge AP.

Når folk bryder udgangsforbuddet, bliver de dog ikke straffet så hårdt som i Bangkok.

- Jeg ville ikke straffe dem på en aggressiv måde, så jeg beder dem om at lave lidt let motion i stedet, lyder det fra politichefen.

- Sundhed over frihed

3. april blev der indført spærretid mellem klokken 22 og fire om natten over hele Thailand.

- Vi prioriterer sundhed over frihed, sagde landets selvproklamerede premierminister, Prayuth Chan-ocha, i den forbindelse ifølge Reuters.

De eneste, der er undtaget fra det natlige udgangsforbud, er ansatte i sundhedsvæsnet, der skal til og fra arbejde, og folk, der transporterer værnemidler og medicin.

Thailand har registreret over 2000 smittede med coronavirus.

