Bryggeri i blodrød flod-fadæse

Floden i den japanske by Nago har nok fået borgerne til at spærre øjnene op tirsdag morgen.

For her var vandet ikke længere blåt, men blodrødt, så man skulle tro, at en vis bibelsk herre var returneret for at forvandle vand til vin.

Men nej - det er blot Orion Bryggeri, der har haft et uheld, skriver Bloomberg.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Et bryggeri er skyld i vandets røde farve. Foto: Ritzau Scanpix

Ingen sundhedsrisiko

Uheldet skyldes et læk fra bryggeriet, oplyser Orion Bryggeri.

Her er stoffet propylene glycol, som anvendes til at styre temperaturen på det udstyr, røget over i en nærliggende flod.

Det har givet vandet den blodrøde farve.

Orion Bryggeri har dog ikke kommenteret yderligere på lækket.

Heldigvis for borgerne i området, er der intet at bekymre sig om, da myndighederne vurderer, at lækket ikke udgør nogen alvorlig sundhedsrisiko.

Orion Bryggeri undskylder og har udtalt, at de vil gøre, hvad de kan for at undgå lignende tilfælde i fremtiden.

Et andet sted, hvor man kan opleve blodrødt vand, er på Færøerne, når der bliver udført drab af grindehvaler, som langt fra er påskønnet af alle. Du kan se de voldsomme billeder her.