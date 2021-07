Bryllupsfinte: Kan alligevel huse alle

32-årige Malene troede, at hun skulle vælge og vrage blandt sine bryllupsgæster grundet restriktioner i kirken, men et smuthul i reglerne tillader, at de kan være langt flere

Rudi og Malene var overbeviste om, at de måtte sortere mange fra til deres bryllup i august, men det bliver ikke tilfældet alligevel.

Ekstra Bladet kunne tidligere i juli beskrive, hvordan de skrappe afstandskrav i kirkerne gav Malene og Rudi noget af en hovedpine, men nu kan parret juble.

Det viser sig nemlig, at der er et smuthul i reglerne.

Inviterer man gæster, der er i daglig tæt kontakt, skal de nemlig ikke holde den ene meters afstand, som ellers er påkrævet.

For selvom det fremgår på Kirkeministeriets hjemmeside, at der gælder et arealkrav, så står der også følgende, som en række præster og brudepar tilsyneladende ikke har været opmærksomme på:

'Der bør sikres mindst 1 meters afstand mellem deltagere, som ikke er i daglig tæt kontakt'.

Det betyder altså, at deltagere, der er i daglig kontakt, ikke skal holde afstand. Dermed har Malene og Rudi nu plads til alle deres 95 gæster i kirken, idet flere af dem er i daglig kontakt.

Rudi og Malene skal giftes i midten af august og håber, at restriktionerne i kirkerne bliver fjernet. Foto: Privat

Hvor mange må samles i kirke? Lige nu er det sådan, at der gælder et arealkrav for kirker i Danmark, når det kommer til, hvor mange man må samles indendørs. Arealkravet afhænger af, hvilken aktivitet man laver, inde i kirken. 1 person per 4 kvadratmeter, hvis deltagerne går rundt

1 person per 2 kvadratmeter, hvis deltagerne sidder ned eller knæler Per 1. august gælder det 1 person per 2 kvadratmeter, uanset om deltagerne står, går, sidder eller knæler. Der skal også sikres én meters afstand mellem deltagere, der ikke er i tæt daglig kontakt. Det krav bliver til mindst to meters afstand, hvis der skal synges. Kilde: Kirkeministeriet Vis mere Vis mindre

En præst og et godt tip

Malene Benkjer havde indstillet sig på at skulle invitere færre gæster, end de ønskede med til brylluppet, inden hun gennem Ekstra Bladet blev tippet om finten fra en, der har holdt bryllup for nyligt.

Malene Benkjer solgte dog ikke skindet endnu og spurgte præsten, om det kunne passe, at hun kunne lave en ny siddeplan med plads til alle.

Den kommende brud sad spændt klar ved telefonen onsdag middag, hvor de havde aftalt at snakke sammen og fik fat i præsten.

Meldingen var lige, hvad hun håbede på, og det vakte ikke overraskende jubel. Nu ønsker hun at dele finten med alle andre kommende brudepar i landet.

- Jeg var bare glad. Helt vildt glad og lettet, fortæller 31-årige Malene Benkjer til Ekstra Bladet.

- Det kræver så, at jeg laver en siddeplan for kirken og så er der en, der er ansvarlig for at placere folk på de rigtige rækker.

Selvom der nu kommer en del flere mennesker til Malene og Rudis bryllup, vil Malene dog gerne understrege, at det ikke er uansvarligt.

- Vi følger retningslinjerne, og derfor laver vi også den her plan, siger Malene Benkjer.