Brystbombe vil hjælpe mødre: - Sådan bliver I sexede igen

Moderen til otte har selv fået selvtilliden tilbage efter et have fået gigantiske implantater

Allegra Cole var ikke tilfreds med sin udseende, efter hun havde født sit ottende barn.

Hun følte sig ikke sexet, og hun kunne ikke forstå, at hendes mand, som er yngre end hende, stadig tændte på hende.

Derfor blev hun enig med sig selv om, at det var tiden til at blive 'sexet igen'. Hun begyndte derfor at farve håret og skifte sin stil.

Til sidst kom turen til, at hun besluttede at få sin første brystoperation, da hun var 35.

Det er ikke gået stille for sig med de kosmetiske indgreb siden, og i en alder af 49 har Allegra Cole en 75N-skål med lige godt en liter silikone i.

Nu vil hun gerne hjælpe andre kvinder med at få den samme følelse, som hun har fået efter at have ændret sit udseende så voldsomt.

Det fortæller hun i et stort interview med Barcroft TV og på sin hjemmeside.

Støttekampagner for nye bryster

Hjælpen kommer til at foregå på en hjemmeside, hvor kvinder kan få økonomisk hjælp til deres brystimplantater ved at vise sig frem på billeder og i interviews.

Der bliver på hjemmesiden altså kørt 'støttekampagner' for kvindernes kommende operationer.

- Det er en hjemmeside, hvor man støtter online, så kvinderne kan blive sexede igen, siger Allegra Cole.

Hun mener nemlig, at det kan hjælpe både fysisk og psykisk med et nyt udseende.

- Det er jo psykologi. Hvis du ser bedre ud, så har du det bedre, og du behandler andre folk bedre, fordi du bare er gladere, lyder det.

Hun vil rigtig gerne give den følelse, hun selv har fået, videre til andre kvinder.

Har allerede hjulpet

En af Allegra Coles klienter er Mary Munoz. Hun er meget glad for al den støtte, hun har fået.

- Den måde hun hjælper os kvinder på er fantastisk. Jeg er meget heldig, at jeg kender hende, lyder det i interviewet.

Og selvom det betyder meget for Allegra at være tilfreds med sit eget udseende, er det også vigtigt, at hendes mand synes, at det hele spiller.

- Min mand elsker mine bryster. Jeg kan godt lide det ekstreme look, og det kan han også.