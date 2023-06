Brystkræft opdaget for sent: 264 kvinder får besked

En forsinket screening for brystkræft kan have haft store konsekvenser for en lang række kvinder.

Foreløbig drejer det sig om i alt 279 kvinder i Region Hovedstaden, hvoraf 15 allerede har søgt erstatning.

De resterende 264 kvinder har fredag fået besked i e-Boks om deres muligheder for at søge om erstatning hos Patienterstatningen.

Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Mangel på læger forsinkede screeninger

Kvinderne har fra oktober 2020 til marts 2023 modtaget en forsinket screening og har efterfølgende fået konstateret brystkræft.

Det kan ikke med sikkerhed udelukkes, at den forsinkede screening har ført til ændringer i behandling eller prognose.

I juli 2021 besluttede Region Hovedstaden at forlænge screeningsintervallet i brystkræftscreenings-programmet for at prioritere medarbejder-ressourcerne til at undersøge de kvinder, hvor der var mistanke om brystkræft.

Det betød, at intervallet mellem screeninger for kvinder i screeningsprogrammet i nogle tilfælde blev længere end de maksimale 2 år og 3 måneder, der er anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

Årsagen til forlængelsen af intervallet var en stor mangel på de læger - mammaradiologer - som undersøger kvinderne.

'En nødvendig beslutning'

Ifølge lægefaglig koncerndirektør Dorthe Crüger var det en nødvendig beslutning, som blev taget i sommeren 2021.

'Vi ville sikre, at alle kvinder, som havde symptomer på eller mistanke om brystkræft blev udredt i tide. Disse kvinder skulle først og fremmest sikres gode behandlingsforløb og bedre chancer for at blive helbredt,' siger koncerndirektøren i pressemeddelelsen.

'Men det er vigtigt, at alle kvinder får korrekt og grundig information om deres rettigheder og muligheder, og derfor har vi også aktivt bedt Patienterstatningen forholde sig til, hvilke kvinder der har ret til at søge erstatning.'

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om 69-årige Alice Andersen.

Hendes mammografi blev et halvt år forsinket på grund af personalemanglen. Da hun endelig blev scannet, viste det sig, hun havde kræft.

Efterfølgende afsatte Region Hovedstaden 15 millioner kroner til at bekæmpe de lange ventetider på screeninger for brystkræft.