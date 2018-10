Bud bortvist og politianmeldt: Smed 400 uåbnede breve og blade i container

Posten skal (ikke altid) ud. Hvad der fik et mandligt bud til at smide omkring 400 uåbnede breve, blade og magasiner i en papircontainer i Seest ved Kolding, står fortsat hen i det uvisse.

Det har dog haft alvorlige konsekvenser for buddet, som prompte er blevet bortvist.

Det bekræfter Dansk Avis Omdelings administrerende direktør, John Romedahl, over for Ekstra Bladet.

- Vi er også ved at udarbejde en politianmeldelse mod den pågældende, siger den administrerende direktør, som ikke ved, hvilken paragraf i straffeloven, buddet menes at have overtrådt, eller kender den potentielle strafferamme for forseelsen.

- Det er i hvert fald ulovligt.

Har erkendt

Det nu bortviste bud var indtil for nylig en af Dansk Avis Omdelings egne ansatte, og den øverste chef understreger, at 'det er en trist sag'. Noget, som buddet ifølge John Romedal godt selv er klar over.

- Han har erkendt, at han havde truffet en meget forkert beslutning.

Den administrerende direktør har ikke selv stået for bortvisningssamtalen med buddet og har ikke hørt mandens forklaring på, hvorfor en lang række husstandes postkasser ikke skulle fyldes.

Fire af brevene, som alle har været i JyskeVestkystens varetægt, var fra Region Syddanmark. Den vestjyske avis fik lov til at åbne et af brevene, som indeholdt en tilfredshedsundersøgelse, som en borger blev bedt om at besvare efter et besøg på Kolding Sygehus. Brevet indeholdt ikke cpr-nummer.

Blandt de kasserede breve og magasiner var også breve fra Synoptik og Stofa og udgaver af FDM Motor og Bolius.

En anonym borger overdrog fundet af de 400 breve og blade til JyskeVestkysten, som straks satte sig for at undersøge sagen.

Dansk Avis Omdeling er delvist ejet af JP/Politikens Hus og den Sydvestjydske Venstrepresse.