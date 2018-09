Budget-ups hos Banedanmark: Hov, det bliver en halv milliard dyrere

Projektet med at reducere rejsetiden mellem København og Ringsted bliver en halv milliard kroner dyrere, end BaneDanmark havde regnet med.

Det viser nye beregninger, som BaneDanmark har foretaget med hjælp fra et eksternt firma midt under arbejdet med at anlægge en ny jernbane fra Ringsted over Køge og videre til København.

Jernbanen er lagt. Den har kostet 10 milliarder kroner.

Men en ombygning af Ringsted Station, som er nødvendig for at kunne få de hurtigere tog til at komme videre mod Næstved og mod Slagelse, har vist sig at være noget mere bøvlet, end man havde forventet.

BaneDanmark har haft en afdeling, som særskilt har kigget på anlægget af den ny jernbane, og som har haft ansvar for forbruget af de 10 milliarder kroner, der er sat til side. Foto: BaneDanmark

Egentlig havde man regnet med, at man kunne holde prisen på ombygning af spor og perronafsnit på Ringsted Station på 440 millioner kroner.

Overså Ringsted-problemer

De nye beregninger viser, at det vil koste knap en milliard kroner at gøre Ringsted til trafikknudepunkt for jernbanetrafikken.

BaneDanmark fortæller, at man ikke har gjort sit arbejde ordentligt, da man lagde budget.

Faktisk erkender økonomidirektør Peter Jonasson, at man helt har overset, hvor kompliceret arbejdet ved Ringsted ville blive, da man i sin tid lagde budgetter.

- Jeg kan klart konstatere, at Ringsted Station ikke har fået nok opmærksomhed, og det har vi taget konsekvensen af nu, siger økonomidirektøren.

Det er især udretningen af en række kurver mod Ringsted, som har vist sig at blive meget dyre af forskellige årsager. Foto: BaneDanmark

- Fejlen skulle have været opdaget tidligere, og det er beklageligt, at det ikke er sket. Ligeså skulle det lave budget aldrig have fået lov til at ligge til grund for projektet.

Bliver nødt til at rette kurver ud

BaneDanmark blev i efteråret opmærksom på, at noget var ravruskende galt, når det kom til finansiering af anlægget af nye spor, skinner, sporskifter og perronafsnit på Ringsted Station.

For at togene fremover skal kunne køre 200 kilometer i timen forbi Ringsted er det nødvendigt at rette flere kurver ud, som i dag sender togene mod syd eller vest.

Og det er her, at det for alvor kommer til at koste knaster.

Når nye hurtigtog er indkøbt, vil man kunne komme fra København til Køge på godt 20 minutter. Og turen til Ringsted vil tage godt 30 minutter. Grafik: BaneDanmark

- Da budget-fejlen bliver opdaget i efteråret 2017, sætter vi gang i en afdækning af problemets omfang med hjælp af eksterne eksperter. Det er først i denne sammenhæng, at omfanget af problemet bliver klart for os, siger Peter Jonasson videre.

Udskyder andre projekter

BaneDanmark har i april været omkring Transportministeriet for at få godkendt det nye budget. Her har man blandt andet måtte udskyde andre planlagte projekter for at skaffe midler. Det betyder blandt andet, at det ikke bliver i denne omgang, at sporskifter ved Høje Taastrup får en overhaling.

Den nye jernbane over Køge bliver taget i brug fra maj 2019. I første omgang med to tog i timen. Fra januar 2020 er det planen, at der skal være fem afgange i timen.

Ringsted Station har vist sig at være bøvlet. Meget bøvlet. Tidligere har der været toglinjer i tre retninger. Fremover skal der sendes tog i fire retninger. Foto: BaneDanmark

Ud over at reducere transporttiden mellem landsdelene med omkring et kvarter (når planlagte hurtigtog er blevet indkøbt), forventer BaneDanmark og DSB også, at man får gjort noget ved flaskehals-problemet ved Roskilde, hvor der hidtil simpelthen ikke har kunnet køre tilstrækkeligt mange tog i forhold til efterspørgslen - især i myldretiden.