Bunden er nået: På vej mod lysere tider

Søndag er årets korteste dag. Men man kan nu se frem til lysere tider.

Den mørke og triste tid, hvor man går på arbejde før solen er stået op, og først har fri, når solen er gået ned, er på vej mod en ende.

Vintersolhverv er nemlig passeret og i gennemsnit bliver dagene hele tre minutter og 20 sekunder længere per døgn frem mod årets længste dag, skriver Illustreret Videnskab.

- Det er nu, hvor dagen er kortest og natten er længst. Men det begynder at vende, så dagene bliver lysere og længere, forklarer Bolette Brødsgaard, vagthavende hos DMI.

De ekstra minutter kommer dog ikke med det samme. Dagene bliver langsomt lysere og lysere, og man må, til at starte med, tage et par sekunder længere om dagen til takke.

Snart vil der også være lysere morgener i vente. Foto: Jens Dresling

- Vejrmæssigt betyder de få sekunder solen står længere på himlen ikke så meget endnu, men rent psykologisk betyder det en hel masse. Nu har vi nået bunden, fortæller Bolette Brødsgaard.

Men eftermiddagssolen kommer til at stå længere og længere tid på himlen. Der kommer til at gå nogle dage endnu før, at det ekstra sollys rammer morgenkaffen. De længere og lysere morgener begynder at tiltage fra 29. december.

Grunden til at det er eftermiddagene, som bliver længere til at starte med er, at der sker en forskydning af solopgang og solnedgang på hver side af vintersolhvervet. Det gør, at dagslængden ikke tiltager og aftager ens eller lige meget i hver ende af døgnet, skriver TV2.

Den længste dag i 2020 falder 20. juni, som er sommersolhverv.