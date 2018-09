Bundet til lastbil og glemt: Hjælpeløs hund reddet i sidste øjeblik

En frivillig for politiet i Arizona måtte handle hurtigt og aktiverede nødblinket for at afværge en potentiel katastrofe.

Til bagenden af en kørende lastbil var en lille hund nemlig bundet fast, mens den løb så hurtigt, dens korte ben kunne bære den for at følge med.

Det beretter nyhedsbureauet AP.

I en video, der er optaget fra den frivilliges bil, ser man, at han holder tilbage for en lang lastbil, der trækker ud for at køre på motorvejen. Men bag lastbilen løber altså en hund, som er bundet fast og glemt.

'Føreren var på vej ud på motorvejen. Han (den frivillige, red.) aktiverede hurtigt sit lys og sirene for at alarmere føreren, der stoppede og fik at vide, at hunden stadig var bundet fast. En meget taknemmelig ejer fik sit kæledyr tilbage og udtrykte dyb værdsættelse af den frivilliges indsats', skriver Yavapai County Sheriff's Office, der har fanget episoden på video, i et opslag på deres Facebook-side.

'Føreren var simpelthen distraheret og var på vej ud på motorvejen, men glemte at løsne sin hund. Der bliver ikke rejst en sigtelse', står der også i opslaget.

I kommentarsporet bliver den frivillige hyldet for sin handlekraft.

'Godt arbejde med at redde den stakkels hund. Fantastiske observationsevner blev vist her', skriver en bruger.

'Wow, fik nærmest hjertestop af at forestille mig, hvad der ville være sket, hvis ikke den frivillige havde reageret så hurtigt', skriver en anden.

På Facebook fortæller den lokale politiafdeling, at hunden på mirakuløs vis slap fra episoden med skindet i behold.

--------- SPLIT ELEMENT --------

Seks hunde blev blev efterladt af deres ejere i et lukket bur under orkanen Florence's hærgen i USA. En heroisk borger kom dem dog til undsætning i en hjerteskærende redningsaktion (Video: Ruptly)