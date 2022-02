Bunkevis af døde fugle skyller op på dansk ø

Det er langt, langt ud over det sædvanlige, siger ornitolog Kim Fischer, der har stået for at samle og optælle fuglene

Det er et meget kedeligt syn, der hver dag møder fannikkerne, når de går ved Fanøs kyst.

Her er opstået et uhyggeligt fænomen, hvor hundreder af døde fugle skyller op på stranden.

Alene på én uge har den lokale ornitolog Kim Fischer, der har taget initiativ til at tælle dem op, samlet knap 200 døde fugle sammen langs kysten.

Her fandt han 175 lomvier, fire alke, fire lunder, seks mallemukker, fem rider og to sortænder på strandene.

- Det er et kedeligt og uhyggeligt syn, og det er langt, langt ud over det sædvanlige, siger han til Ekstra Bladet.

- De fleste af dem er døde, og nogle er meget afkræftede. Normalt ville man se nogle stykker på en uge, og om vinteren, når der er barsk vejr, sker det oftere, men det her er ikke normalt, siger han.

Kim Fischer har samlet alle fuglene fra uge seks sammen for at vise omfanget af massedøden. Foto: Kim Fischer

Dødsårsagen skal undersøges

Hvorfor de mange fugle falder på stribe, er der ingen der ved med sikkerhed.

Mallemukkerne, der er en såkaldt stormfugl, kan finde på at spise plastik, hvis det for eksempel er dækket af alger, forklarer Kim Fischer, der har studeret fugle i snart 50 år og er tilknyttet Dansk Ornitologisk Forening.

Men de resterende fuglearter, han har fundet, spiser ikke plastik, og fagfolk skal Aarhus Universitet skal nu være med til at klarlægge, hvorfor fuglene dør i hobetal.

- Man skal undersøge, hvilken kondition de er i. Det er det ord, man bruger. Er de helt udmagrede, tyder det på, at de ikke har nok mad, siger han.

Kim Fischers egen teori er også netop, at det kan være et spørgsmål om, at fuglene ikke har nok mad.

- De spiser jo småfisk, og nogle mener, at fiskene heller ikke har nok mad. Det er ikke kun ved Fanø eller i Danmark, at det her sker. Det er i hele Nordsøen, og det kan måske være et spørgsmål om, at temperaturerne er steget. Naturen kan ikke følge med, siger han.

- Det kunne være en årsag, men det kan være svært at bevise, fordi man skal have en masse observationer af forskellige ting gennem længere tid, forklarer han.

Kim Fischer fangede et billede af en døende lomvie. Den art fandt han hele 175 af i uge seks. De var skyllet døde eller døende op på stranden på Fanø. Foto: Kim Fischer

Gik 102.000 skridt

Kim Fischer er initiativtager til foreningen Ren Strand Fanø, hvor han og andre fannikker samler opskyllet og efterladt skrald op på øens strande med hjælp fra fondsmidler og penge fra det lokale forretningsliv.

Og det er på disse ture, han har fundet de mange døde fugle, som han nu samler sammen og tæller op.

- Det lyder til, at I får gået en masse lange ture på Fanø?

- I uge seks, hvor jeg samlede flest fugle, viste min skridttæller 102.000 skridt. Det svarer vist til en gåtur fra Esbjerg til Kolding, siger Kim Fischer.

- Og du fortsætter dit arbejde derude med at samle fuglene sammen?

- Ja, det gør jeg. Men også skraldet. Vi vil gerne have verdens reneste strand.