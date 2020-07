Burger-bossens forsvar: Frossent kød skyldes bæredygtighed

Dårlig hygiejne, markedsførings-løgne og gammelt kød.

Ekstra Bladet kunne fredag fortælle, at myndighederne har gennemført en omfattende razzia af 15 Burger Shack-filialer samt kædens hovedkontor. Fødevarekontrollen fandt ved razziaen en lang række grove brud på fødevarelovgivningen, der har ført til flere bøder.

Lørdag eftermiddag gik burgerkæden så i forsvar på Facebook.

Her redegør burgerkæden for, hvorfor de mener, at Ekstra Bladets historie, der er lavet på baggrund af kontrolrapporter fra den omfattende razzia samt interview med Fødevarekontrollens rejsehold, 'ikke er korrekt' og ikke danner et 'retvisende' billede.

Det er dog langt fra alle, der køber burgerkædens forklaring: 'Nu er der jo ikke kun én forseelse, med en lille bøde. Det er systematisk alle jeres restauranter, og nogle af bøderne er på den maksimale størrelse.

Man kan mene hvad man vil om Ekstrabladet, men fødevarestyrelsens rapporter taler for sig selv, og dem adresserer i slet ikke godt nok her', skriver en Facebook-bruger.

Du kan læse mere om dokumentationen for Ekstra Bladets historie, og de forhold, som Fødevarekontrollen kunne konstatere, her:

Frossen kød skyldes bæredygtighed

Et af de mange kritisable forhold, der blev konstateret af myndighederne, var, at burgerkæden påstod, at 'slagtere hver nat hakker kød til burgerbøffer, så de modtages friske hver dag i restauranterne.’

Men det passer bare ikke kunne Fødevarekontrollen konstatere.

- Vi så både frosne bøffer og bøffer, der lå i seks dage, ofte ved for høje temperaturer for så i nogle tilfælde at blive solgt på absolut sidste anvendelsesdag, forklarede Michael Rosenmark fra Fødevarekontrollens rejsehold til Ekstra Bladet.

Men det frosne kød er der en indlysende forklaring på. For som de fleste andre virksomheder i 2020 slår Burger Shack sig selvfølgelig op på bæredygtighed.

Og hvis man skal tro Facebook-opslaget, er det netop derfor, at Fødevarekontrollen kunne konstatere, at det friske kød fra slagteren - som kæden markedsfører sig med - ved flere tilfælde sås frosset ned.

'Det sker sjældent, at vi fryser noget ned, men bæredygtighed er en af Burger Shack’s kerneværdier, og vi vil gerne stoppe madspild. Derfor smider vi selvfølgelig ikke god mad ud. I ét tilfælde blev der påpeget, at vores mærkning, ift. hvordan vi havde nedfrosset kød, ikke var efter Fødevarestyrelsens regler', skriver kæden blandt andet i sin forsvarstale.

Burger Shack er kommet i modvind, efter Ekstra Bladet har fortalt, at myndigheder har konstateret en lang række kritisable forhold. Foto: Joachim Ladefoged

Ved kontrollen blev der blandt andet fundet kød, der blev frosset, lige inden det blev for gammelt i september 2019. Fødevarekontrollen kunne også konstatere, at burgerkæden havde brugt for gammelt kød. Blandt andet i Odense, hvor der var blevet nedfrosset en uge for gammel kylling, inden det skulle sælges.

- De lå altså syv dage for længe på køl. De tog dem så ud fra frost 30. juni for at sælge dem, fortalte Michael Rosenmark fra Fødevarekontrollen:

- Nu var der tale om sundhedsskadelige fødevarer. Det var langt, langt over, hvad det kunne klare, hvilket afspejles i bødens størrelse på 20.000 kr. Den største bøde vi har til rådighed, sagde han til Ekstra Bladet.

Kunder raser

Burgerkædens forsvarstale falder ikke i god jord blandt de mange, der har kommenteret opslaget:

En af brugerne svarer på Facebook: 'Nogle fejl, burde bare aldrig ske i første omgang.. Godt der er masser af andre alternativer, hvor de godt kan finde ud af hygiejnen og ordentlig madopbevaring'.

En anden skriver: 'Tror sgu jeg finder et andet sted næste gang jeg skal have en burger.. Føj...' og en tredje: 'I burde lukkes på stedet. Føj i skulle skamme jer'.

Blandt de mange negative kommentarer er der dog enkelte, der støtter burgerkæden: 'Ulvetider for pressen jeg har altid fået gode burgere på Burger Shack og vil blive ved med at komme der'.

Burger Shack afslutter opslaget med at indrømme, at der er blevet begået fejl, men at fødevaresikkerheden betyder alt for dem, og de nægter, at der er blevet serveret sundhedsfarlig mad.

Vil ikke stille op til interview

Burger Shacks direktør, Christoffer No, fik af Ekstra Bladet alle muligheder for at svare på kritikken, men han ønskede ikke at stille op til interview. Ekstra Bladet sendte efterfølgende en lang række spørgsmål på mail, og i et kortfattet svar undveg han at svare på centrale spørgsmål i sagen.

Christoffer No, direktør i Burger Shack, har ikke ønsket at stille op til et interview med Ekstra Bladet. I stedet er han gået i forsvar på Facebook. Ditte Kaas Christensen / Burger Shack

'Vi stiller høje krav til fødevaresikkerheden på alle vores restauranter. Vi er glade for, at fødevarekontrollen kiggede forbi. Der er begået fejl – og vi har efterfølgende gennemgået de interne arbejdsgange og foretaget justering for hver enkelt fejl, så de ikke gentager sig', skrev han til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har igen forsøgt at få et interview med Burger Shacks direktør, men det har han ikke ønsket. I stedet har vi sendt en række spørgsmål på skrift, som han har svaret på.

Svarene kan du læse her: