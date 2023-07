Burger King-ansat anholdt: Risikerer VOLDSOM straf

En Burger King-ansat i den amerikanske stat South Carolina er ikke blevet taget med fingrene i kagedåsen.

Nej, i stedet er den 39-årige manager på fastfood-restauranten blevet taget med fingrene i skraldespanden.

Og det kan få alvorlige konsekvenser.

Mediet Fox Business skriver nemlig, at den ansatte er blevet anholdt for at have fisket pomfritter op af skraldespanden for derefter at servere dem for gæsterne.

Vild fængselsstraf

Politiet blev tilkaldt, fordi der opstod uroligheder på den pågældende Burger King-restaurant. To gæster opdagede nemlig, hvad der var på færde, og de stod og råbte af den ansatte, da politiet ankom.

I første omgang blev de to højtråbende kunder taget med af politiet og sigtet for ordensforstyrrelse, men et par dage senere ringede politiets telefon.

Her var det tilsyneladende Burger Kings hovedkvarter, der var blevet opmærksom på, at den ansatte faktisk havde serveret pomfritter fra skraldespanden til gæsterne.

Herefter blev en arrestordre udstedt, og ifølge The Mirror risikerer den - nu tidligere - ansatte fængsel i op til - og hold nu fast - 20 år.