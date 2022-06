Burger King-chef fortsætter trods adskillelige klager

For to år siden sendte en række Burger King-medarbejdere en klage over deres chef grundet dårlige arbejdsforhold og en voldsom tone på arbejdspladsen. Her næsten to år efter fortsætter chefen tilsyneladende i samme stil

'På Burger King (adresse fjernet, red.) er det nemlig helt normalt, at chefen råber, skriger og skælder ud på sine ansatte'.

Sådan skriver en forælder på Facebook, hvis dreng har haft job i én af Burger King's restauranter for ganske nyligt.

Opslaget har fået en hel del tilkendegivelser, hvor folk fortæller om dårlige arbejdsforhold og en opfarende chef, som skaber frygt.

En af dem, der har blandet sig i debatten, er 20-årige Liv Wiinblad Refslund, som selv har oplevet den grove tone på egen krop.



Liv arbejdede i samme omtalte restaurant i otte måneder tilbage i 2019, før hun blev fyret for angiveligt at have haft 'attitude-problemer' og have 'bagtalt' sine kolleger.

Året efter sendte hun sammen med syv andre medarbejdere et klagebrev til Burger King, hvor de beskrev arbejdsforholdene og chefens opførsel.

Dog lader det ikke til, at chefen har ændret adfærd.

Mistroisk chef

Liv kunne hurtigt starte på Burger King efter et forhastet jobinterview.

Hun fik det godt med sine kolleger, men bemærkede også, at man ikke skulle lægge sig ud med den ene af cheferne.

- Omkring hver tredje vagt var chefen på vores skema. Her kunne han finde på at hive folk ind på kontoret for at råbe af dem.

- Han troede jo, at alle var ude på at ødelægge hans forretning, fortæller Liv til Ekstra Bladet.

Liv Wiinblad Refslund arbejdede otte måneder på Burger King, hvor hun oplevede en grov tone fra en af cheferne. Privatfoto.

Fyret

En rygende varm sommerdag var der brug for Liv alle steder i restauranten.

- Man bliver træt og tørstig i varmen, derfor skulle jeg have et glas vand, før jeg kunne fortsætte arbejdet.

Men den gik ikke hos chefen.

Døren til chefens kontor lukkede bag dem, og herefter fik Liv, hvad hun beskriver som en reprimande, der kunne høres ud i hele butikken.

- Her fik jeg at vide, at jeg havde attitude-problemer og havde bagtalt mine kolleger.

- Der var ikke noget, han havde nævnt før. Det virkede til, at han havde bygget det hele op i sit hovedet, og derfra eksploderede det, fortæller hun.

Herfra skulle Liv se sig om efter et andet job. Men den voldsomme oplevelse med en utilregnelig chef, vil altid sidde i hende.

Månedens medarbejder

20-årige Natascha Schou arbejdede også på den givne Burger King i to måneder i 2020.

Natascha kom godt fra start og blev månedens medarbejder med det samme.

En seneknude i håndleddet gjorde det pludselig svært for Natascha at flippe burgere, og derfor blev hun sat til at tage ordrer i restaurantens drive-in.

- Jeg meldte mig syg en dag, hvor jeg fik at vide, at han (chefen, red.) ville snakke med mig dagen efter.

- Jeg blev så bange og fortalte med det samme, at jeg ville komme med min opsigelse, fortæller hun.

Natascha blev månedens medarbejder hos Burger King, men endte med at sige op efter to måneder i jobbet. Privatfoto.

'Jeg tager din løn fra dig'

Dagen efter mødte Natascha op med sin opsigelse i hånden.

- Han endte med at stå og råbe ad mig. Han ville ikke tage imod min opsigelse og ville tage min løn fra mig.

Rød i hovedet trådte Natascha ud til sin far på parkeringspladsen. Hun var mildest talt chokeret over, hvad der lige var sket.

De endte med at gå ind igen sammen for at tale chefen til fornuft.

- Chefen sagde til min far, at jeg var uforskammet, og at det var mig, der råbte af ham.

- Han sagde også, at min far var dårlig til at opdrage sine børn.

Sidste dag

Midt i udskældningen ringede chefens telefon.

På det tidspunkt vidste Natascha ikke, at alt var blevet overhørt i restauranten, og at en af medarbejderne havde ringet til restaurantens anden chef i håbet om at stoppe konflikten på kontoret.

Dermed talte de to chefer nu sammen i telefon.

- 'Der var I heldige. I behøver ikke at komme igen', sagde han, da han var færdig i telefonen.

Det blev Nataschas sidste dag på Burger King.

Vi er opmærksomme på problemet

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til den pågældende chef for at fremlægge kritikken, men han har ingen kommentarer til sagen og henviser til Burger King.

Til Burger King har Ekstra Bladet fremsendt Facebook-tråden med kritikken af den pågældende chef samt en henvisning til den tidligere klage.

- Vi er blevet gjort opmærksomme på en meget beklagelig situation i vores restaurant, hvor der har hersket en uacceptabel lederkultur.

- Vi har igangsat en intern undersøgelse af situationen, så vi får et overblik over alle aspekter og kommer til bunds i sagen. Når vi kender omfanget og alle aspekterne af sagen, vil vi tage stilling til konsekvenserne, lyder det i et skriftligt svar fra Peter Poulsen, der er Marketing Director i King Food Scandinavia.