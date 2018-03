Burger-robot måtte tage fire dage fri efter første dag på job

Burger-robot har fået fri. Der mangler mennesker til at holde den beskæftiget

Burger-robotten Flippy fik fire dage fri efter blot en enkelt dag på arbejde. Det skriver USA Today.

Flippy havde første arbejdsdag hos CaliBurger i Pasadena i den amerikanske delstat Californien tirsdag, hvor den er ansat til at vende burgerbøffer ved varmelegemet. Angiveligt kan den vende 2000 bøffer på en enkelt dagsvagt.

Den gav den i hvert fald så meget gas, at der ikke var menneskehænder nok til at krydre og forme bøfferne, ordne salat og andre ting, forklarer Anthony Lomelino fra burgerkæden.

Flippy er udviklet af Miso Robotics, der viser kokken frem. Foto: Miso Robotics

Han er manden, der har stået for at implementere robotten i restauranten.

- Det har mest handlet om timing.

- Når du arbejder med andre ude bagved, snakker man med hinanden. Med Flippy er du nødt til at tilpasse dit arbejde til ham. Koreografere hvad du gør, hvornår og hvordan du gør det.

Fridagene brugte Flippy på at få installeret nogle opdateringer og deltage i nogle tests. Den skulle have genoptaget arbejdet - dog på nedsat tid mellem 11 og 14, hvor den hjælper med at dække ind i frokostpausen.

Der findes i dag 38 CaliBurger-restauranter i hele verden. De næste, der får en Flippy, er placeret i Seattle, Washington D.C. og Annapolis.