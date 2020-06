Burgerkæde får sur smiley

En af restauranterne i kæden Burger Shack fik efter en kontrol 4. juni i år tildelt en sur smiley og en bøde på 5000 kroner af Fødevarestyrelsen for dårlig hygiejne.

Det fremgår af en kontrolrapport udarbejdet efter besøget.

Der er tale om Burger Shack beliggende i Kolding.

Fedt, snavs og gamle madrester

Ifølge Fødevarestyrelsens kontrolrapport var det hygiejnen og ikke håndtering af fødevarer, den var gal med, da de aflagde restauranten et besøg i starten af juni.

Rapporten beskriver blandt andet, at der i tilberedningsområdet er 'ansamlinger af gamle madrester på gulve under bordplade med friture og stegeplade samt under serverings/køledisk'.

Også i opvaskeområdet var væggene 'snavsede', og under arbejdsbordet, hvor der produceres fødevarer, 'fremstår ståloverflader snavsede, der opbevares snavsede opvaskebakker og plastkasser, der anvendes til vask af filtre til emfang'.

Rapporten melder også om en opvaskemaskine med tydelige sorte belægninger og fedtede overflader.

I rapporten er det noteret, at virksomheden havde følgende bemærkning: 'Vil rette op på det'.

Det bekræfter daglig leder i restauranten, Anders Johanneson, over for Ekstra Bladet.

- Vi har allerede fra dagen efter kontrollen været i fuld gang med blandt andet at sætte stålplader op for at gøre det nemmere at gøre rent. Vi har skilt hele opvaskeren ad for at komme ind helt bagerst og rengøre, og så har vi flyttet al udstyret, så vi kan gøre rent, siger Anders Johanneson.

- Det er selvfølgelig ærgerligt og ikke godt nok, og det er nogle dyre lærepenge. Men det er sådan, det er, og det sker ikke igen, slår den daglige leder fast.